Per fare miracoli, come camminare sull'acqua, non serve essere nati 2021 anni fa. Così come per creare una delle miglioti hot hatch di sempre, non serve nemmeno avere decine di anni di esperienza nel segmento. E la Hyundai i20 N ne è l'esempio perfetto.

La Hyundai i20 N si è fatta aspettare, la attendevamo da diversi mesi ed è finalmente arrivata con un look che urla “sportività!” da ogni angolo. La griglia anteriore presenta un motivo con bandiere a scacchi, dietro svetta l’alettone decisamente vistoso (si può dire tamarro?), così come il grosso terminale di scarico singolo e le minigonne con il logo N.

Le misure della i20N cambiano poco rispetto alla i20 standard e sono identici alla N Line 407 cm di lunghezza, 177 cm di larghezza, per un passo di 258 cm. Identico anche il bagagliaio: 352 litri, che salgono a 1.165 con la seconda fila abbattuta. La N, tuttavia, ha un assetto più basso e rigido per sopportare il peso della sportività e per questo ha 144 cm di altezza. Ma di questo, ne parliamo con calma più avanti…

Andiamo al cuore della questione. O meglio, sotto al cofano della Hyundai i20 N. Il motore si chiama GAMMA II: è un 1.6 4 cilindri turbo, 16 valvole con fasatura variabile capace di erogare 204 CV da 5.500 a 6.000 giri/min. La coppia di 275 Nm è già disponibile a partire da 1.750 giri/min ma, nella modalità overboost, raggiunge i 304 Nm a 2.000 giri/min. Questi numeri, associati a un peso di soli 1.190 kg, permettono uno 0-100 km/h in soli 6,7 secondi e una velocità massima di 230 km/h.

Ovviamente, il cambio è manuale a 6 rapporti. Ma non è un banale cambio manuale: la frizione è stata rinforzata – in modo particolare tra 1° e 2° - per sopportare meglio la potenza soprattutto nelle fasi di partenza con il launch control. Sul volante, con i pulsanti “N Mode” sulla sinistra (per scegliere le mappe Eco, Normal e Sport) e sulla destra, per selezionare le modalità N e Custom. Se premete il pulsante rosso, non esploderà nulla, ma semplicemente potete disattivare – o attivare – il rev matching, ovvero la “doppietta” automatica.

Prima parlavamo di dimensioni, la i20 N è praticamente identica alla sorella “senza N”, il telaio non lo è. In questo caso sono presenti ben 12 punti di rinforzo per aumentare la rigidità torsionale dell’auto e, quindi, mantenere un assetto migliore. A proposito di assetto, troviamo delle nuove barre duomi e giunti inforzati,non è tutto, nuova barra antirollio, oltre che ovviamente molle e ammortizzatori più rigidi e un camber aumentato all'anteriore. Poteva mancare un differenziale a slittamento limitato, magari meccanico, sulla i20 N? Certo che no: il suo nome è l’N Corner Carving Differential ed è ottimizzato non solo per scaricare a terra i 204 CV in curva, ma anche in fase di launch control.

Quando entri sulla Hyundai i20 N capisci che sei dentro a qualcosa di speciale. E non sto parlando degli interni dedicati, dei sedili avvolgenti o del volante sportivo. Quello che mi riferisco è il suo comportamento già a basse velocità. Con la frizione che stacca con poca corsa, la prima che “scalcia” e gli innesti del cambio belli contrastati, sembra una i30 N in miniatura. Anche lo sterzo è diverso, e lo si avverte anche in modalità eco, regala quasi le stesse sensazioni della sorella maggiore.

La prima differenza, però, la si ha premendo sull’acceleratore. Gli oltre 70 CV di differenza con la i30 N si sentono parecchio, non c’è dubbio, ma il 1.6 con fasatura variabile ha un bel caratterino. Ciononostante, sotto ai 3.000 giri si rivela fluido e morbido, quasi ideale per l'uso quotidiani. Anche perché i consumi sono tutt'altro che esasperati: 15.5 km/l, in autostrada i 12 km/l, in città si superano i 20 kml (20.6).

E poi gli adas sono una manna dal cielo: mantenitore di corsia, angolo cieco, allarme anti collisione e cruise control non adattivo. Poi con apple car play/android auto e lo stereo Bose, è un’auto fatta e finita, non le manca davvero nulla. Anche il bagagliaio è davvero buono, e i passeggeri posteriori della mia altezza stanno comodamente anche quando i sedili anteriori sono regolati sulla mia statura (180 cm).

Il problema sono le buche, le strade rovinate o il pavè: l’assetto più rigido non è tra i più confortevoli. Ma devo dire che non è scomodamente rigido.Trovare una strada con qualche curva, significa solo una cosa: schiacciare il tasto N sulla destra, e sfruttare il massimo del potenziale che sa offrire la i20 N.



Dai 3.000 giri in su regala tanta spinta, con il massimo della potenza che arriva verso i 4.000 giri/min e che rimane costante verso i 6.000 giri. A quel regime, lo schermo inizia a lampeggiare di rosso, e si percepisce anche che la spinta del 4 in linea si affievolisce.

Il differenziale meccanico si sente che ti lancia letteralmente fuori dalle curve, e solo con il controllo di stabilità spento si avverte il posteriore che scoda. Ma il punto forte di questa i20 N è proprio la stabilità e l'agilità, che la fanno sembrare un'auto da rally in miniatura. E il sound nonè da meno... Potente il motore, ma anche la frenata con dischi da 380 mm che tengono a bada la i20 N, che poggia su pneumatici Pirelli PZero di misura (misura cerchi e pneumatici).





Dunque, cosa mi piace di questa i 20 N? Praticamente tutto, ma se devo scegliere devo dire il cambio, l'assetto e il motore. Ci sono alcune cose che, però, non definisco difetti. Ma, ad esempio, il volante ha una corona forse un po' troppo spessa e, inoltre, la avrei preferita con un diametro ridotto. E poi, il raggio di sterzata: decisamente non dei migliori. Per fare manovra,

La nuova Hyundai i20 N costa 28.550 euro, ma la versione in prova costa 650 euro di vernice, 400 euro di tetto a contrasto e 1.400 euro di tecno pack. Il cartellino per l'auto in prova è di 31.000 euro.