GAMER OGGI, DRIVER DOMANI In un mondo nel quale i consumatori di domani sono i videogiocatori di oggi, la scelta di Honda è sicuramente azzeccata: aprire un canale su Twitch, la piattaforma (di proprietà di Amazon) dove si ritrovano ogni giorno quasi diciotto milioni di videogiocatori di tutto il mondo per giocare, ma soprattutto per veder giocare i loro beniamini. La casa giapponese non è estranea al mondo dei videogame e degli esport, dove è già partner del Team Liquid e dei campionati mondiali di League of Legends.

REVEAL SU TWITCH Ed è proprio sul canale Head2Head di Honda, l’unico della piattaforma di streaming brandizzato da una casa automobilistica, che questa notte verrà presentata la nuova Honda Civic 2021, svelando finalmente per intero il nuovo modello della media giapponese, che fino a questo momento è stato solo anticipato da un teaser - che potete vedere qui sotto - nel quale si intravedono frammenti dell’auto riflessi da uno specchio in frantumi, che andrà a ricomporsi solo durante la diretta.

DIRETTA NOTTURNA La trasmissione inizierà alle cinque del pomeriggio ora americana, quindi alle due di notte ora italiana, e può essere seguita da questa pagina, sulla schermata di embed che trovate qua sotto.

La presentazione vera e propria dell’auto avrà inizio però solo alle 6:45 PM americane, quindi verso le quattro del mattino. Durante la trasmissione, condotta da Rachel Seltzer, una delle più conosciute host di Twitch, si scontreranno su Fortnite otto tra i più popolari streamer e giocatori del battle royale di Epic, tra cui Benjyfishy, SypherPK, Jordan Fisher e Dakotaz. Nel corso della serata ci sarà anche una performance live del rapper americano Cordae.

APPUNTAMENTO A DOMANI Impossibile al momento immaginare come sarà la nuova Honda Civic, che dovrebbe arrivare nelle concessionarie all’inizio della prossima primavera: tutto quello che abbiamo sono solo poche e frammentate immagini catturate dal video teaser pubblicato in questi giorni. La curiosità verrà soddisfatta questa notte, per chi avrà la voglia e la pazienza di seguire l’evento. Per tutti gli altri, appuntamento a domani su motorbox!