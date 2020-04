LANDO CONTRO LA NOIA Ok, via il dente, via il dolore. Lo diciamo subito: ci stiamo annoiando. La quarantena ci impone però comportamenti rigorosi e dobbiamo arrangiarci con quello che c’è. Oggi avremmo dovuto raccontarvi le interviste del giovedì del Gran Premio del Vietnam di Formula 1, ascoltando le prime impressioni dei piloti sul nuovo tracciato di Hanoi in attesa di scoprirlo per davvero con le prime prove libere. In assenza di Formula 1, ci dobbiamo accontentare. E uno che continua a divertirsi e a divertire online è ovviamente Lando Norris, vero mattatore nelle gare virtuali e sempre più fenomeno mediatico sui social network.

BALDO NORRIS Il ventenne pilota ufficiale della McLaren, che si è recentemente decurtato volontariamente l’ingaggio accettando dunque la politica societaria della casa di Woking, è costantemente impegnato in una serie di sfide al simulatore raccogliendo grande seguito e apprezzamento sul proprio canale Twitch. Lo ha fatto per intrattenere all’insegna del mantra #iorestoacasa, ma anche per scopi benefici. E la scorsa settimana è arrivata la più pazza delle sfide in quarantena: “Se le vostre donazioni nella lotta al CoViD-19 supereranno i 10.000 dollari, mi raserò i capelli a zero”, ha spiegato in diretta streaming. Impossibile, per i suoi follower, non raccogliere l’invito, con il conteggio delle donazioni arrivato addirittura a quota 12.000 dollari. E oggi, dunque, Lando diventerà “Baldo” (in inglese “calvo” si traduce “bald”) Norris.

IL LOOK DA QUARANTENA Ce ne aveva già parlato il nostro Luca Manacorda ieri, nell’articolo in cui si passavano in rassegna i look dei piloti di Formula 1 in una quarantena rigorosamente senza barbiere. Barba incolta e capelli selvaggi un po’ per tutti, tranne che appunto per Lando, già pelato a causa della sfida lanciata ai suoi fan. E, visto che, come detto in apertura, ci stiamo un po’ tutti annoiando, diteci se c’è qualcosa di meglio da fare che non guardare, in diretta streaming alle 21.00 di giovedì 2 aprile, il momento di PeLando Norris (cliccate “play” nel video qui sotto). Ma vi avvisiamo: sarà difficile batterlo.