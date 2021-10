Auto e cinema

Nei giorni scorsi si è svolto il DC FanDome 2021, durante il quale sono state presentate le novità in arrivo per tutti i fan della DC Comics, dal primissimo first look di Black Adam con The Rock al nuovo, atteso trailer di The Batman, firmato da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson. Eccolo qui, in italiano:

I AM VENGEANCE Il trailer mostra uno dei Batman più cupi e violenti di sempre: un Cavaliere Oscuro all’inizio della sua carriera, piuttosto incline all’uso della forza, muscolare e aggressivo, costretto a vedersela con l’Enigmista (interpretato da Paul Dano) e il Pinguino (un irriconoscibile Colin Farrell). A dargli man forte, come sempre, il fido Alfred (Andy Serkis), il Commissario Gordon (il Jeffrey Wright di Westworld) e Selina Kyle, alias Catwoman (Zoë Kravitz).

VEDI ANCHE

The Batman, con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman

BATMOBILE Nel trailer, manco a dirlo, possiamo anche vedere in azione la nuova batmobile, già comparsa nel trailer precedente e in una serie di immagini scattate sul set diverso tempo fa. Sono lontani i tempi dell’indimenticabile Tumbler di Christopher Nolan e Christian Bale (o di qualunque altra batmobile): la nuova macchina dell’uomo pipistrello è rozza, poco appariscente, potente ed efficace, come chi la guida. Lo stile ricorda quello di una muscle car, con elementi che sembrano presi da una Ford Mustang o una Dodge Charger, rinforzi e protezioni ovunque, come in un film di Mad Max. Sportiva la pedaliera di metallo traforato che si vede per pochissimi istanti, mentre il sistema di propulsione con le fiamme blu che escono dalla coda dell’auto sono un richiamo alla Batmobile di Tim Burton guidata da Micheal Keaton nel film del 1989.

The Batman, la nuova Batmobile in azione

IGNIFUGA Nella sequenza finale del trailer Batman (che nel film guiderà anche una moto) sta dando la caccia al Pinguino in un inseguimento al cardiopalma, che termina con la Batmobile che torna in scena in un turbinio di esplosioni: l’auto del Pinguino finisce a testa in giù, e da quel punto di vista poco comodo osserviamo, dagli occhi di Oswald Chesterfield Cobblepot, la sagoma di Batman e della sua Batmobile.

The Batman, i propulsori della nuova Batmobile

QUANDO ARRIVA Il film era previsto inizialmente per lo scorso giugno, ma la pandemia ha costretto a una serie di rinvii (come molte altre pellicole, vedi Fast & Furious 9 e 007 No Time to Die): a meno di ulteriori colpi di scena, The Batman arriverà nelle sale americane il 4 marzo 2022 (da noi, il trailer chiude con un più generico “marzo 2022”). Se non ce la fate ad aspettare, però, potete sempre costruirvi la nuova Batmobile con i LEGO!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 20/10/2021