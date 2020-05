La Batmobile, un mito immortale

Non esiste un'auto immaginaria così legata al proprio protagonista come la Batmobile di Batman. E considerando che Batman è uno dei supereroi più importanti di sempre, è presto detto che la Batmobile è decisamente un mito assoluto. Inoltre, se sono tante le auto iconiche del mondo del cinema, poche hanno avuto una carriera lunga come l'auto dell'Uomo Pipistrello, spalmata su vari modelli nel corso dei decenni.

IL DOCUMENTARIO Se siete appassionati di auto e di Batman (ma come si fa a non amare Batman, mentre per quanto riguarda le auto... beh, se non lo foste non sareste qui), Warner Bros ha reso disponibile su YouTube un'ora realizzata appositamente per voi. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere sull'auto più mitica del mondo dei supereroi: dietro le quinte, progetti, ispirazioni, interviste, design, costruzione... La storia davanti ai vostri occhi.





GLI ALBORI Si parte da quella dell'indimenticabile serie televisiva degli anni Sessanta, basata sulla Lincoln Futura ma con lanciarazzi e altre futuristiche peculiarità, per proseguire con quella dei film di Tim Burton (indimenticabile il Joker interpretato da Jack Nicholson). La sua Batmobile apparsa sullo schermo nel 1989 e poi di nuovo nel 1992 con Batman Il Ritorno (quello con Catwoman, e Il Pinguino incarnato Danny De Vito) è probabilmente quella che più ha segnato l'immaginario collettivo.

LA TRILOGIA Si è passati poi ai film diretti da Joel Schumacher (Batman Forever e Batman & Robin), e alla loro Batmobile decisamente sopra le righe, come un po' tutta l'estetica di quelle pellicole. Per poi approdare alla trilogia di Christopher Nolan, vero ritorno di fiamma per l'Uomo Pipistrello, caratterizzata da una Batmobile-tumbler con le sembianze di una specie di carro armato.



IL FUTURO Abbiamo già visto quali sono le fattezze della prossima auto di Batman, quella del film che (ritardi e Coronavirus permettendo) dovrebbe uscire nel 2021, e che vedrà il nostro eroe interpretato da Robert Pattinson. Un po' un ritorno all'epoca oscura di Tim Burton, che ci fa sperare per il meglio. Ma basta con le parole: non dicevamo che c'è un bellissimo documentario? Eccovelo.