VIGILANTE DARK Lego svela in anteprima il nuovo set Technic Batmobile 42127 dedicato al paladino di Gotham City. Un pezzo da collezione esclusivo ispirato all’ultimo capitolo del vigilante mascherato diretto da Matt Reevescon, con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. ''The Batman'' - questo il titolo della pellicola - doveva uscire quest'anno, ma l’arrivo nelle sale è stato ritardato a causa della pandemia di COVID-19. La data di debutto ufficiale in Italia è fissata per 3 marzo 2022, in anticipo di un giorno rispetto a quella statunitense.

Lego Batmobile 42127: frontale

BATMOBILE COI MUSCOLI Ogni Batmobile ha caratteristiche uniche che la distinguono dalle versioni precedenti. Quella di ''The Batman'' mostra una certa somiglianza con alcune celebri muscle-car americane, in particolare Chevrolet Camaro e Dodge Challenger di fine anni '60, inizi anni '70. Il set Technic include 1.360 pezzi, il che lo rende un kit dalla discreta difficoltà di montaggio. The Batman - Batmobile 42127 comprende mattoncini luminosi: una luce gialla sotto il cofano illumina la griglia frontale, mentre il motore posteriore è realizzato con dettagli rosso trasparenti. All’appello non mancano poi fiamme azzurre rotanti che fuoriescono dai condotti di scarico, ruote anteriori sterzanti, differenziale posteriore, porte e cofano completamente apribili.

Lego Batmobile 42127: posteriore

PREZZO ABBORDABILE Il set 42127 non è la prima Batmobile realizzata dalla storica azienda danese. Nel 2019, Lego aveva proposto infatti un modellino ispirato alla vettura a razzo protagonista del film del 1989 diretto da Tim Burton. Il kit (numero 76139) conta 3.306 mattoncini, circa 2.000 pezzi in meno rispetto alla Batmobile di The Batman (numero 42127). Il modello del 2019 - ancora disponibile sul sito ufficiale - ha un prezzo di 249,99 euro. Una cifra decisamente più impegnativa dei 99,99 euro richiesti invece per The Batman - Batmobile. Il nuovo set è già presente sulla pagina web di Lego, il debutto ufficiale in Italia è fissato per il prossimo 1° gennaio 2022.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/10/2021