MINIATURIZZATO Prima, lo stop alle vendite. Poi il ritorno in squadra, sottoforma di autocarro e col nomignolo Suzuki Jimny Pro (guarda la nostra prova video). La maggior parte dei clienti non ne sente la necessità, tuttavia se proprio non puoi fare a meno della panca posteriore (Jimny N1 è a due soli posti), non ti resta che...costruirtela da solo. Almeno se il progetto LEGO Ideas di una Suzuki Jimny verrà convertito in un modellino di serie. Chissà che tra qualche mese non entri davvero a catalogo. Nel frattempo, sfoglia la gallery.

ALTA PRECISIONE Questo piccolo capolavoro di mattoncini si deve all'utente LEGO Ideas TzyHerr91. Il risultato del suo sforzo è impressionante, essendo riuscito a riprodurre accuratamente sia l'esterno, sia l'abitacolo (solo apparentemente semplice) del mitico fuoristrada giapponese. Come spiega l'autore, anche la carrozzeria ha in realtà una forma più intricata di quanto sembri a prima vista. Ogni dettaglio è in ogni caso al proprio posto: la griglia anteriore con aperture verticali, i fari rotondi, gli indicatori di direzione indipendenti, il caratteristico cofano a conchiglia. Il colore? Il giallo, ovviamente. Con tettuccio nero a contrasto.

GIOCHERELLONE La creazione imita Jimny anche all'interno, precisa fino a ogni interruttore e pulsante. Ci sono persino i sedili scorrevoli e pieghevoli. L'auto è viva: puoi aprire le portiere, reclinare i sedili posteriori, azionare le ruote sterzanti e le sospensioni indipendenti, rimuovere il cofano per avere una visione migliore della scocca. Se non hai voglia di metterti in fila per guidare un Jimny a grandezza naturale, forse tra non molto potrai consolarti con un Jimny tutto da giocare.