14/07/21

SECOND LIFE Messo fuori gioco nel 2020 per questioni di emissioni, il mitico e ambitissimo Suzuki Jimny torna sul mercato nel 2021 in allestimento Pro, cioè omologato come autocarro leggero di categoria N1. Cosa cambia? Posso guidarlo lo stesso? Abbiamo qualche bella sorpresa per voi.





In estrema sintesi, grazie a una legge europea del 2000 anche Suzuki Jimny Pro si può utilizzare come una qualsiasi altra auto, a patto di registrarlo per uso proprio e di intestarlo a persona fisica. Il tema l'abbiamo affrontato nel dettaglio nella nostra Guida completa al mondo dei pick-up: leggete l'articolo per saperne di più.

Certo, rispetto al Jimny che conosciamo (la quarta generazione risale al 2018), cambiano gli interni: sul Jimny Pro i posti sono solo due. Dietro di essi si trova una robusta rete metallica a separare un vano di carico ampliato fino a 863 litri, cioè 33 litri in più rispetto al volume della versione precedente con sedili posteriori abbattuti: un vano dalla soglia di carico piatta che viene dunque buono per i bagagli (ottime le misure: 80 cm in profondità, 90 cm in altezza), ma anche per portare i cani in campagna per la gita domenicale. Altre rinunce rispetto alla precedente versione ''civile'' sono poi l'assenza (anche su richiesta) del climatizzatore automatico, del display dell'infotainment da 7 pollici, inoltre dell'optional dei cerchi in lega. Tecnicamente, è un mezzo da lavoro, quindi più spartano. Poco male...

Invariate le dimensioni e le caratteristiche tecniche. Lungo 3,65 metri, il Jimny Pro è un fuoristrada duro e puro in formato mignon. Ha telaio a longheroni con sospensioni ad assale rigido a 3 bracci e la proverbiale trazione integrale 4x4 AllGrip Pro a inserimento manuale con tanto di marce ridotte. Gli angoli d'attacco, d'uscita e di dosso molto favorevoli: 37, 49 e 28 gradi, rispettivamente. L'altezza da terra è di 21 centimetri.

ON-ROAD Su strada, il noto 1,5 litri 4 cilindri benzina aspirato da 102 cv di potenza e 130 Nm a 4.000 giri , montanto in posizione longitudinale, non fa certo miracoli: la velocità massima è di 145 km/h e lo 0-100 km/h richiede... pazienza. Ma con le sue sospensioni a ponte rigido, in fondo Jimny non è mai stata un'auto per correre. Piuttosto, meglio godersi la sua facilità di guida negli spazi ristretti. Facilità che passa per ingombri ridotti all'osso (Jimny è largo appena 1,65 m) e facili da misurare dal posto di guida, grazie alla seduta rialzata e alle forme squadrate della carrozzeria.

OFF-ROAD Tutte doti che lo rendono praticamente imbattibile soprattutto in fuoristrada. Sulle mulattiere più strette, sulle pietraie che disegnano toboga per raggiungere i più irraggiungibili dei passi alpini, lungo salite che la prudenza sconsiglierebbe di affrontare anche a uno sherpa. Quale che sia il fondo, quale che sia la pendenza, Jimny avanza come se anziché le ruote avesse i cingoli. E come se sotto di lui si srotolassero rotaie anziché massi, solchi, pozze. Sempre impressionante, in particolare, il raggio di sterzo che disegna nel superare i tornanti a gradoni. Leggerezza, altezza da terra, trazione integrale ''vera'', riduttore di coppia: per fermarlo, devi abbatterlo. Unica accortezza: mentre il 4x4 puoi inserirlo anche in movimento, le ridotte si innestano solo ad auto ferma.

DUE FACCE Se insomma su strada asfaltata la precisione di guida offerta dalle sospensioni ad assale rigido non è eccezionale, in fuoristrada vai dappertutto ed è in fuoristrada che la maggior parte dei suoi fan lo fa pascolare. Anche ora che indossa la tuta da lavoro.

Suzuki Jimny Pro è proposto in un solo allestimento a 18.700 euro IVA esclusa o 23.400 Euro IVA inclusa chiavi in mano. Tra gli aiuti alla guida sono di serie la frenata automatica di emergenza, gli abbaglianti automatici, l'avviso di superamento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il monitoraggio dei colpi di sonno. Oltre a Hill Hold per le partenze in salita e Hill Descent Control che regola la velocità nelle discese più ripide Di serie anche il cruise control, il climatizzatore manuale e i sedili riscaldabili. Inutile specificare che parliamo dei sedili anteriori, visto che quelli posteriori... non ci sono più. Il cambio automatico non è previsto nemmeno come optional mentre la verniciatura bicolore con tetto a contrasto è un extra da 400 euro.