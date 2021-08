TOYS ONLY FOR ADULTS… Gazoo Racing è il reparto sportivo di Toyota, ovvero dove nascono i modelli più performanti e quelli che partecipano a diversi campionati mondiali come il WRC (World Rally Championship). Uno dei modelli più recenti della Casa giapponese sviluppati degli ingegneri di Gazoo Racing è la Supra, coupé bella da vedere e anche da guidare grazie ai suoi motori di 2,0 litri e 3,0 litri da 258 e 340 CV con trazione posteriore. E se la GR Supra è un bel giocattolo per adulti, perché non creare anche una replica perfetta in scala 1:1 della sportiva con i mattoncini della Lego? Dalle parole si è passati ai fatti e GR ha collaborato con il famoso produttore danese dei cubetti di plastica per dare vita a un modello a grandezza naturale e commemorare il 35° anniversario della sua coupé. Mentre le prime due generazioni della serie dal 1978 al 1986 furono chiamate “Celica Supra”, con la terza generazione, Toyota abbandonò del tutto il nome Celica a favore di Supra.

QUASI MEZZO MILIONE DI MATTONCINI La Lego Supra che vediamo nelle immagini di questo articolo è costruita con almeno 480.000 pezzi e le uniche cose che non sono fatte di mattoncini, ma sono prelevate dalla macchina vera sono le ruote e le gomme, il sedile del conducente, il volante e i logo sulla carrozzeria. Il modello incredibilmente dettagliato ha anche fari funzionanti e luci di marcia diurna. E c'è un'ottima ragione per cui quelle parti sono prese dall’originale: la Lego Supra può essere guidata davvero! Guardiamo il primo video per capire la cura del dettaglio della GR Supra Lego.

ABITACOLO RIPRODOTTO FEDELMENTE Anche l'interno è quasi completamente realizzato di Lego, con dettagli come la console centrale, il cruscotto e persino il sedile del passeggero completamente riprodotti con blocchi di plastica. Non sorprende, tuttavia, che sotto al cofano non sia alloggiato il motore a sei cilindri in linea costruito con in mattoncini, poiché gli esperti della Lego hanno scelto qualcosa di più “sostenibile” montando un motore elettrico alimentato a batteria. Questo non è il primo progetto di Lego per la realizzazione di auto in scala 1:1, poiché ha costruito modelli a grandezza naturale come, Lamborghini e Bugatti. Purtroppo, questa Lego GR Supra non è in vendita (e non potremmo immaginare quanto sarebbe costoso se lo fosse), ma i danesi offrono una versione in miniatura della stessa macchina per un prezzo molto più appetibile di circa 20 euro. Ma per finire, ecco il secondo video con il dietro le quinte dell'opera, così possiamo capire quanto lavoro c'è dietro la realizzazione di un modello tanto ben fatto.