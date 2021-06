Una volta le cantanti d'opera si sfidavano a rompere i bicchieri con la sola potenza della voce (e c'è un buffo omaggio a questa tradizione persino in uno dei millemila film di Harry Potter). Con l'aiuto di una telecamera ad alta velocità, il canale YouTube Warped Perception si propone di farlo con lo scarico di una Toyota Supra turbo di quarta generazione, e di documentare il tutto al ralenti nel video qui sotto.

IL TRUCCO DELLO STOP ALL'ACCENSIONE Il colpo di grazia al bicchiere lo dà una ECU programmabile che permette l'interruzione dell'accensione all'intervento del limitatore: così da riempire lo scarico di carburante fresco, che esplode poi al nuovo scoccare della scintilla. L'azione delle esplosioni sul vetro si apprezza bene nello slow motion al punto 3:15 nel video qui sopra. Ma davvero valeva la pena sacrificare due ottimi bicchieri da vino (e anche qualche timpano) sull'altare della scienza? Forse no, ma per lo spettacolo questo e altro... Anzi, a proposito di altro, guarda il video di backstage del nuovo commercial Supra e di come ne hanno schiantata una solo per diventimento.