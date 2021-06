UN'IMPRESA TITANICA 400.000 mattoncini, 8.660 ore di lavoro per un team di 15 persone: dopo la spettacolare Bugatti Chiron marciante (qui il video) e la replica della McLaren Senna, la famosa LEGO stupisce con una replica in scala 1:1 - cioè in dimensioni pari al vero - della Lamborghini Sián FKP 37, realizzata con 154 tipi diversi di elementi LEGO Technic (qui il link al video interattivo che vi porta a bordo del modello).

PIÙ PESANTE DELL'ORIGINALE Il modello rispecchia al millimetro le dimensioni della Lamborghini Sián FKP 37: 4.980 mm di lunghezza, 2.101 mm di larghezza e 1.133 mm di altezza. Il peso della Siàn di LEGO è di ben 2.200 kg, mentre quello dell'auto vera dovrebbe aggirarsi sui 1.600 kg (Lamborghini non lo dichiara ufficialmente). Luci anteriori e posteriori sono funzionanti, con la chicca del porta-targa illuminato: il tutto realizzato interamente con elementi LEGO Technic.

VESTITA DI SCAGLIE Particolare il rivestimento della carrozzeria, realizzato dal reparto verniciatura di Sant'Agata in un colore definito ''UV a effetto vernice'', pensato per conferire alla replica una lunga durata e che corrisponde perfettamente a quello utilizzato per il modello LEGO Technic in scala 1:8. Il telaio è coperto da un intricato tessuto di elementi esagonali LEGO Technic su misura, che si interconnettono per formare la carrozzeria. Rispetto all'originale, il modello è reso ancora più scenografico dalle luci che sottolineano le prese d'aria sulle fiancate con un motivo a fulmine, che richiama il significato della parola Siàn in dialetto bolognese: fulmine appunto.

QUANTO COSTA All’interno dell’abitacolo, il volante è fatto di mattoncini e decorato con il famoso emblema Lamborghini e la bandiera italiana, i comandi del cruscotto sono replicati in LEGO, così come i profilati (ma duri, non fatevi illusioni!) sedili da corsa. Nessuna idea sul prezzo, visto che si tratta di un pezzo unico e LEGO non pare intenzionata a metterlo in vendita. Comunque l'auto da cui trae ispirazione, in serie limitata a 63 esemplari, costa circa 3,3 milioni di euro.