Via l'alettone posteriore, via le appendici aerodinamiche ai lati del paraurti anteriore che si notavano nei muletti in questo video al Nurburgring: un nuovo set di foto spia dal Nordschleife conferma che Toyota è ancora al lavoro sulla GR Yaris e che dunque non è ancora conclusa la carriera della piccola peste, che era stata capace di battere in pista la Nissan GT-R Nismo.

NUOVA NEL 2022? L'ipotesi dei nostri fotografi è che quella in preparazione sia una versione ancora più spinta della Yaris Gazoo Racing stradale, destinata a essere annunciata già entro il 2022. Al momento, tuttavia, mancano conferme ufficiali come pure le indiscrezioni. Basandoci però sulle esperienze del preparatore inglese Litchfield, sappiamo che basta davvero poco per aumentare le prestazioni della hot hatch giapponese.

''BASTA POCO, CHE CE VO'?'' Limitandosi alla sostituzione del filtro dell'aria e con l'aggiunta di una centralina piggyback, Litchfield ha portato i 261 CV e 360 Nm originali a 305 CV e 390 Nm, che valgono alla Yaris GR preparata un bel vantaggio sulla standard (qui il video della drag race). Tutto il resto rimane invariato: dalla trazione integrale con le sue differenti modalità di funzionamento al cambio manuale. Il difficile, semmai, è far rispettare alla piccola bomba modificata le normative sulle emissioni: che Toyota stia lavorando proprio a quelle?