L'ipotesi è intrigante, stuzzicante, addirittura entusiasmante: Toyota starebbe preparando una nuova edizione della GR Yaris, ancora più performante dell'attuale. La prova è nel video che potete guardare qui sotto, dove un prototipo targato, con vistose appendici aerodinamiche aggiuntive, prese d'aria per ridurre la pressione nei vani ruota anteriori e qualche camuffatura, è stato ripreso durante dei test ad alta velocità sul mitico tracciato del Nurburgring Nordschleife.

SOLD OUT La notizia che la Toyota GR Yaris sia andata sold-out già lo scorso febbraio ha lasciato a molti l'amaro in bocca. Gli unici a gioire sono i pochi che sono riusciti ad accaparrarsi un esemplare della serie limitata, che hanno improvvisamente visto alzarsi le quotazioni del loro recentissimo acquisto. La piccola giapponese ha catturato l'immaginazione prima di tutto spaccando il cronometro al Nurburgring (qui il video del record) e poi battendo nel giro secco mostri sacri come la ben più costosa Nissan GT-R Nismo (qui il video). E qualcuno ha cominciato a vedere in lei l'erede spirituale della Lancia Delta Integrale.

TRE CILINDRI DA CORSA Certo, a molti ha fatto storcere il naso il frazionamento del motore: l'idea che sotto al cofano ci sia un tre cilindri solleva diverse domande su sound e affidabilità. D'altra parte i 260 CV e il fatto che la Toyota GR Yaris sia nata come homologation special per i rally è una presentazione mica male, con tanto di scocca realizzata ad hoc per ospitare la trazione integrale.

TORNA SUL MERCATO? Chi l'ha provata, come il nostro Giorgio Sala, dice (qui) che è formidabile e la prospettiva che nelle officine del reparto corse Gazoo Racing Toyota stia preparando una riedizione aggiornata della piccola ammazza-giganti - in barba ai calcoli sulle emissioni di CO2 della gamma - fa battere più forte il cuore agli appassionati. Chissà che da qui al 2022 possa far felice qualche nuovo proprietario in più...