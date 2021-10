Mezzo milione di mattoncini per la più grande e dettagliata monoposto di Formula 1 di LEGO. Il record per promuovere il primo Gran Premio di Jeddah

Si correrà il prossimo 5 dicembre il primo Gran Premio dell’Arabia Saudita, nel circuito cittadino di Jeddah, sulle sponde del Mar Rosso. Già fervono i preparativi, anche quelli più di “costume”, come la realizzazione di una monoposto di Formula 1 con i mattoncini LEGO. Qui sotto potete vedere la sua costruzione nel timelapse pubblicato sul canale ufficiale dell’evento.

F1 OPERA DI BENE Esposta al Red Sea Mall di Jeddah, l’auto - in grandezza naturale - è stata costruita utilizzando più di mezzo milione di pezzi di LEGO. Una cifra esorbitante, che l’ha resa la più grande monoposto di F1 realizzata con i LEGO, un record certificato anche dal Guinness Book of World Records (quello che una volta si chiamava il Guinness dei Primati). Ogni singolo mattoncino può essere acquistato per sostenere i progetti di Ehsan, l’ente benefico nazionale.

La F1 realizzata con mezzo milione di mattoncini LEGO

IL RECORD PRECEDENTE Quella esposta a Jeddah infrange il record stabilito nel 2017 dalla replica della Ferrari SF70H di Sebastian Vettel, progettata e costruita da dipendenti LEGO utilizzando “solo” 350mila pezzi. La F1 realizzata a Jeddah è un po’ meno ricca di dettagli e - apparentemente - più “rozza”, ma solo perché riproduce a grandezza naturale i più spigolosi modellini LEGO. Alcuni dettagli sono comunque impressionanti, come le scritte “Pirelli” sugli pneumatici, fatte proprio con i LEGO.

F1 di LEGO, la Ferrari SF70H che deteneva il record precedente

UNA SETTIMANA DI LAVORO Ci sono voluti circa otto giorni per costruire l’auto. Il primo mattoncino è stato posato lo scorso 15 settembre, e l’ultimo è stato messo il 23 settembre dal presidente del SAMF (Saudi Arabian Automobile and Motorcycle Federation) Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal.

