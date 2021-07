MICRO RACE Allaccia le cinture, cala la visiera, attendi il verde e gas, a caccia del crono sul giro secco. Tuttavia, stavolta c'è qualcosa che non torna. Calandonti nei panni di un pilota di Ferrari 488 GTE, avverti il brivido della velocità, ma qualcosa non quadra. E hai voglia: stai calandoti nei panni di pilota di un modello LEGO, non di una Ferrari in scala 1:1. Sarà anche per questo, che l'effetto è ancora più speciale. Clicca Play qui sotto e giudica tu stesso.

CI VUOLE IL FISICO Da un'impresa all'altra: un set LEGO Technic Ferrari 488 GTE ''AF Corse #51'' sfreccia sul Circuito di Modena e le telecamere riprendono la scena da ogni angolazione. Un team di 20 persone, 6 mesi di lavorazione, un modellino originale e una Ferrari 488 GTE ''reale'' a fare da supporto. Al volante, il mitico Giancarlo Fisichella, pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT. In gallery, il foto-racconto del backstage.

MOTORI, AZIONE Come realizzare, oltre che come documentare - la performance, è presto detto. Il modellino LEGO è stato installato sulla parte anteriore dell’auto da corsa grazie a un braccio meccanico appositamente progettato. Mentre per immortalare la prima volta di un set LEGO lanciato a tutta velocità su una vera pista sono stati impiegati 8 telecamere e 2 droni. Il risultato è un video adrenalinico più unico che raro. Per la cronaca, la Ferrari 488 GTE LEGO Technic ha raggiunto i 208 km/h... Usa l'immaginazione e trasformati anche tu in omino LEGO in edizione ''driver''.