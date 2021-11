Anticipazioni

Man mano che trascorre il tempo, l'attesa si fa sempre più frenetica. Vogliamo tutti sapere tutto e di più della nuova tecnologia ibrida e-Power che equipaggerà, non prima di metà 2022 stando alle previsioni, sia Nissan Qashqai, sia Nissan X-Trail nuova generazione. Sino ad ora, dal Giappone diffondono informazioni a spizzichi e bocconi. Manca un dettaglio, ovvero quale sia, più di preciso, il motore termico che funge da generatore del motore elettrico. E se anziché in Giappone, andassimo a caccia di notizie dall'altra parte del mondo, tipo negli Stati Uniti? Mercato dove una certa Nissan Rogue...

Il nuovo 3 cilindri 1.5 turbo di Nissan Rogue anche per Qashqai e-Power?

LA REGOLA DEL 3 Per l'X-Trail all'americana maniera, come informalmente siamo soliti individuare Rogue, niente e-Power. Né ora, né mai, però mai direi mai. Semmai, l'adozione ora da parte di Nissan Rogue di un motore 3 cilindri 1.5 turbo benzina, in luogo del precedente 4 cilindri aspirato da 2,5 litri, lascia intendere che il ruolo di range extender del sofisticato sistema ibrido di Qashqai e X-Trail europei possa venire interpretato proprio dalla stessa unità. Nissan stessa, in passato parlò di una cilindrata di 1,5 litri, senza tuttavia soffermarsi sul frazionamento. Su Rogue, il nuovo 1.5 VC-turbo - provvisto dell'innovativa tecnologia del rapporto di compressione variabile - raggiunge addirittura quota 201 CV: inserito nel contesto e-Power, verrebbe invece calibrato a una potenza di soli 157 CV, un valore tuttavia apparentemente più che sufficiente, se si pensa alla sua esclusiva funzione di alimentatore di un motore elettrico. Presto arriverà - forse - conferma.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/11/2021