DALLA CINA Nissan presenta ad Auto Shanghai 2021 il nuovo X-Trail, che debutterà in Europa nell’estate del 2022. Scopriamo quali saranno la piattaforma e i motori del prossimo crossover nipponico.

PIATTAFORMA X-Trail, come Qashqai, sarà realizzato sulla piattaforma CMF-C, architettura che permette di accogliere il propulsore e-Power. La tecnologia, pilastro della Nissan Intelligent Mobility, prevede un motore elettrico che muove le ruote della vettura e un motore termico utilizzato esclusivamente per generare energia elettrica. Il sistema e-Power promette brillanti prestazioni di guida, tipiche dei veicoli elettrici, e bassi livelli di consumi ed emissioni, grazie al fatto che il motore termico funziona sempre nel suo range ottimale. Insomma, elettrificazione sì, ma senza la necessità di ricarica alla spina.

PER LA FAMIGLIA Giunto alla quarta generazione, X-Trail è un crossover ideale per le famiglie e per chi ha uno spirito avventuroso. Come per l’attuale generazione, anche la nuova avrà l’opzione 7 posti con la terza fila di sedili abbattibili, pur mantenendo dimensioni esterne relativamente compatte. Con l'avanzato sistema di trazione integrale della versione 4WD – configurabile per neve, ghiaia o fango – il nuovo Nissan X-Trail rappresenterà una valida soluzione per chi ha bisogno di superare le insidie quotidiane anche al di fuori della città.

LA GAMMA Con l’arrivo del nuovo X-Trail nell’estate del 2022 si completerà il processo di rinnovamento della gamma crossover Nissan. Dopo il lancio della seconda generazione di Juke, a fine 2019, la presentazione a luglio 2020, di Nissan Ariya, il crossover coupé 100% elettrico, e quella del nuovo Qashqai a febbraio 2021, il nuovo X-Trail segna un altro importante passo verso il futuro elettrificato di Nissan.