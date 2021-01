ASPETTO DA NINJA Nissan Juke, il crossover della Casa giapponese si arricchisce con il debutto in gamma della versione speciale Enigma. Il SUV nipponico si distingue ora per lo stile “dark” e i dettagli ricercati, un abbinamento che esalta ancor di più l’anima audace e grintosa di questa best-seller a ruote alte. Per gli esterni è disponibile solo la tinta 2-Tone con colorazione Dark Metal Grey e tetto a contrasto Black Metallic, a cui si aggiungono badge specifici. I cerchi in lega leggera Akari (appunto “leggeri” in lingua giapponese) sono da 19 pollici e si presentano con un’intrigante veste total black, che regala a Juke Enigma un aspetto ancora più sportivo e dinamico. Infine, la linea del tetto spiovente in stile coupé si accompagna a specchietti retrovisori impreziositi da un elaborato disegno a intreccio.

ALEXA AL COMANDO Tante le novità anche in termini di tecnologie di bordo. Infatti, su Nissan Juke Enigma viene introdotta per la prima volta la compatibilità con l'assistente virtuale Amazon Alexa. Grazie a NissanConnect Services e alla skill “Nissan” di Amazon Alexa è possibile intervenire su alcuni comandi da remoto utilizzando lo smartphone o un dispositivo abilitato Alexa. Stando comodamente seduti sul divano di casa si può così attivare la chiusura/apertura delle portiere e monitorare l’autonomia residua in base alla quantità di carburante presente nel serbatoio. Ma non è tutto, rivolgendosi direttamente ad Alexa è possibile inviare un indirizzo al navigatore TomTom Traffic della Juke, far lampeggiare i fari o geolocalizzare la posizione dell’auto.

QUANDO ARRIVA? ''Nissan Juke offre un design distintivo e una tecnologia avanzata e con la versione speciale Enigma l’esperienza di guida migliora ulteriormente e lo stile si fa ancora più accattivante'', ha dichiarato Marco Fioravanti, Vice Presidente e Product Planning di Nissan Europe. Nuova Nissan Juke Enigma sarà disponibile nelle concessionarie italiane, in edizione limitata, a partire da febbraio 2021. Per conoscere il prezzo sarà invece necessario aspettare ancora un po’ di tempo.