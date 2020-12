MUSICA PER LE NOSTRE ORECCHIE Ogni occasione è buona per ascoltare un po’ di buona musica e qualche bella canzone, giusto? Se poi a proporre una playlist natalizia è Nissan, allora abbiamo la scusa perfetta per poterne parlare anche su Motorbox.com!

VACANZE IN MUSICA Nissan continua la sua piccola ma piacevole tradizione di playlist per gli automobilisti inaugurata la scorsa estate, pubblicando oggi su Spotify una nuova serie di canzoni dedicata alle festività natalizie, chiamata Happy Holiday Playlist. La raccolta contiene perlopiù canzoni famosissime (e un po’ inflazionate), da Bohemian Rhapsody a Walking on Sunshine, Paradise City e All You Need is Love, ma se non altro evita di scivolare nei “classiconi” natalizi di Wham! e Mariah Carey.

COME ASCOLTARLA Potete ascoltare la Happy Holiday Playlist direttamente dal player qui sotto:

Se invece state consultando il nostro sito da cellulare (e avete Spotify installato), cliccando su questo link potrete aprire direttamente la app di musica sulla playlist di Nissan.

LA PLAYLIST Le venticinque canzoni presenti nella playlist sono:

Can’s Stop the Feeling - Justin Timberlake

- Justin Timberlake I Wanna Dance with Somebody - Whitney Houston

- Whitney Houston Entrevue Optimisme - Bon Entendeur, Patrick Poivre D’Arvor

- Bon Entendeur, Patrick Poivre D’Arvor Valerie - Mark Ronson, Amy Winehouse

- Mark Ronson, Amy Winehouse Nougayork - Claude Nougaro

- Claude Nougaro Walking on Sunshine - Katrina and The Waves

- Katrina and The Waves 99 Luftballons - Nena

- Nena I Got You (I Feel Good) - James Brown & The Famous Flames

- James Brown & The Famous Flames Born to Run - Bruce Springsteen

- Bruce Springsteen Paradise City - Guns N’ Roses

- Guns N’ Roses La Tortura - Shakira, Alejandro Sanz

- Shakira, Alejandro Sanz Everybody (Backstreet’s Back) - Backstreet Boys

- Backstreet Boys Hot Stuff - Kygo, Donna Summer

- Kygo, Donna Summer Good Vibrations - The Beach Boys

- The Beach Boys Don’t Leave Me Now - Lost Frequencies, Mathieu Koss

- Lost Frequencies, Mathieu Koss Mood - 24kGoldn

- 24kGoldn Lovely Day - Bill Withers

- Bill Withers Bohemian Rhapsody - Queen

- Queen Waves - Mr. Probz

- Mr. Probz Yo Quiero Bailar - Sonia Y Selena

- Sonia Y Selena Giorgio by Moroder - Daft Punk

- Daft Punk Little Red Corvette - Prince

- Prince Ride Like the Wind - Christopher Cross

- Christopher Cross All You Need Is Love - The Beatles

- The Beatles Feel Good Inc. - Gorillaz

A BORDO CON BOSE La playlist, ci ricorda giustamente il comunicato stampa di Nissan, è perfetta per essere goduta a bordo della sua Juke (qui la nostra prova video) con l’impianto audio Bose Personal Plus, collegato allo smartphone grazie a NissanConnect e il supporto per Apple Carplay e Android Auto. Lo stereo prevede otto altoparlanti ad alte prestazioni, posizionati per garantire la più ampia ed efficace diffusione del suono all’interno dell’abitacolo. A questi si aggiungono le casse UltraNearField integrate nei due poggiatesta dei sedili anteriori, per un’esperienza di ascolto a 360°.