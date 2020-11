UPDATE Ancora presto per il salto generazionale, mai troppo tardi invece per un trattamento estetico e di contenuti. E così per il 2021 Nissan Micra arricchisce intanto la sua offerta allestimenti: oltre a Visia, Acenta e Tekna, ecco la nuova versione N-Design. Entra stabilimente in gamma, inoltre, Micra N-Sport.

MICRA N-SPORT Ed è proprio lei che merita la copertina. All’esterno di Micra N-Sport, le finiture anteriori, posteriori e laterali nere lucide e le nuove calotte dei retrovisori nere si abbinano a cerchi in lega neri Perso da 17’’. Fendinebbia e fari 100% LED di serie. Lo stile ricercato prosegue all’interno, dove trovano alloggiamento i preziosi sedili ergonomici con inserti in Alcantara.

MICRA N-DESIGN La versione dedicata ai clienti più attenti ai dettagli di stile. All’esterno, è possibile scegliere tra le varianti Gloss Black o Chrome per le finiture posteriori, anteriori e laterali e per le calotte degli specchietti. Di serie i nuovi cerchi two tone Genki da 16’’. All’interno, Micra N-Design vanta moderni sedili in tessuto nero con dettagli grigi e plancia effetto pelle, come anche le imbottiture per le ginocchia e i pannelli delle portiere.

MICRA TEKNA L'allestimento con le tecnologie di bordo più avanzate. Di serie il sistema di telecamere Intelligent Around View Monitor con riconoscimento oggetti in movimento e copertura angolo cieco, impianto audio Bose Personal, Apple CarPlay con riconoscimento vocale Siri e Android Auto con Assistente Google sono disponibili a partire da Acenta.

MOTORE Il 3 cilindri 1.0 IG-T turbo benzina da 101 cv è ora conforme allo standard Euro 6d Full. Grazie agli aggiornamenti migliora la curva di coppia, a tutto vantaggio di una guida più fluida, reattiva e piacevole, con meno cambi marcia.

ADAS A partire dalla versione Visia, il pacchetto di equipaggiamenti sicurezza comprende sistema di assistenza per le partenze in salita, Intelligent Ride Control e Intelligent Trace Control per migliorare la gestione in situazioni difficoltose, inoltre il Safety Pack (di serie su Tekna) che include controllo automatico dei fari abbaglianti, sistema di avviso e prevenzione del cambio di corsia involontario, frenata d’emergenza con rilevamento pedoni e riconoscimento segnaletica stradale.

IL LANCIO Nissan Micra 2021 disponibile nelle concessionarie italiane entro la fine del 2020, prezzi a partire da 16.315 euro (1.0 IG-T Acenta).