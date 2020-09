DUE IN UNA Non è certo un mistero come, sotto la carrozzeria di autovetture appartenenti a marchi differenti, a volte si nasconda un codice genetico in comune. Comandano le economie di scala, e l'Alleanza Renault-Nissan ne è da tempo esempio celebre. Odierna Nissan Micra costruita sulla piattaforma di Clio quarta serie: futura Nissan Micra - facile - su piattaforma di Clio quinta serie.

RENAULT MICRA La notizia è casomai che la Losanga, oltre ad assemblare Micra nelle proprie fabbriche in Turchia (Bursa) e Slovenia (Nove Mesto), si occuperà anche di sviluppo. Questo nell'ambito del tentativo di ripristinare l'ordine all'interno della partnership franco-nipponica, un sodalizio che dal caso Ghosn in poi ha visto gli equilibri vacillare. D'ora in avanti, la progettazione dei modelli di segmento A e B dell'Alleanza è un affare quindi di Renault. E in che modo, Renault, interpreterà Micra sesta generazione?

A MODO MIO Detto che il pianale sarà il CMF-B che già equipaggia Clio e Captur, oltre che la nuova edizione di Sandero e Sandero Stepway, sul design esterno e interno ancora non possiamo sbilanciarci, dal momento che nuova Nissan Micra farà il suo esordio solo nel 2022, non prima (la quinta serie, quella ora in vendita, è sul mercato dal 2016). Ma Renault avrà carta bianca, quindi non è escluso che lo stile si allontani anche di molto dal modello attuale.

CLIO DOCET Maggiori certezze su tecnologie e gamma motori: anche l'utilitaria giapponese sperimenterà con ogni probabilità l'ebbrezza dell'ibrido, mutuando da Clio il sistema full hybrid evoluto (E-Tech). In gamma resterà a disposizione anche il propulsore 3 cilindri 1.0 benzina, mentre il diesel ha ben poche chance di non venire sotterrato. Sempre su esempio Clio, nuova Micra adotterà un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida la cui combinazione genererà un programma a guida autonoma livello 2 (ProPilot nel lessico Nissan), a sua volta ancora sconosciuto dalla storica compatta ''jap''. Nuove rivelazioni nei mesi a seguire.