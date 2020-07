ULTRA FULL HYBRID Non potendo contrastare Renault Zoe, l'esperta di 100% elettrico, a nuova Renault Clio restava da occupare la casella del full hybrid. Detto, fatto. Clio E-Tech un'ibrida particolare, molto simile nelle sue logiche di guida a un'ibrida plug-in come Captur E-Tech (ma anche la prossima Mégane Sporter E-Tech), ma col vantaggio che le batterie se le ricarica da sola, senza la necessità di collegarsi ad una presa esterna. Scopri in video come funziona il suo sofisticato sistema di elettrificazione.

TECNOLOGIE F1 Un motore a benzina da 1,6 litri, due motori elettrici, ciascuno con il proprio ruolo, entrambi essenziali. Perché se il maggiore dei due (E-Motor) svolge la funzione di trazione vera e propria, il più piccino motogeneratore ad alta tensione (HSG) ha il compito di avviare il propulsore endotermico e di accoppiarlo alla catena cinematica in modo armonioso. Ecco perché la trasmissione Multi-mode è priva di frizione. Clio E-Tech (un progetto per il quale la Losanga ha attinto a piene mani dalla tecnologia del team Renault F1) marcia in elettrico per buona parte della guida cittadina: te ne accorgi quando butti l'occhio al quadro e allo strumento del livello carburante, che scende a passo di lumaca. Consumi, modalità di guida, prezzi: tutto nella nostra video prova.