Autore:

Marco Congiu

MANETTE Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il Presidente dell'Alleanza Renault – Nissan – Mitsubishi, Carlos Ghosn, è stato arrestato in Giappone. Pesanti le accuse, che vedono il manager coinvolto in vicende di evasione fiscale e di false informazioni circa il proprio compenso.

SCARICATO Da Parigi rimbalzano voci di licenziamento immediato per Ghosn. Renault stessa ha confermato che il Presidente dell'Alleanza ha «per molti anni riportato un reddito inferiore all'importo effettivo. Inoltre, sono state scoperte molte altre pratiche scorrette, come l'uso di proprietà aziendali per scopi personali.»

DUE VELOCITÀ Il 2018 che si avvia alla conclusione verrà ricordato per molto tempo in casa Renault. Da un lato, il colosso franco-nipponico ha conquistato sul campo il primato mondiale di costruttore automobilistico, scalzando il Gruppo Volkswagen. Dall'altro, però, arriva questa pesante tegola che investe il maggiore artefice dell'acquisizione di Mitsubishi. Pesante il tonfo in borsa per Renault, che a Parigi segna una doppia cifra di colore rosso. Meglio, ma solo per motivi di fuso orario, è andata a Nissan, che ha chiuso sul emrcato di Tokyo a +0,45%.