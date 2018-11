SU STRADA Il piccolo 3 cilindri turbo da 898 cc è un vero peperino. Già in regola con i nuovi standard di omologazione WLTP e quindi Euro 6 d-temp, il TCe 75 eroga 120 Nm di coppia a 2.500 giri, promettendo sulla carta consumi nell'ordine dei 5,2 l/100 km nel ciclo misto.

IL GIUSTO BRIO Sa anche tirare fuori le unghie se spremuto a dovere. E' brioso a tutti i regimi, garantendo partenze e riprese di tutto rispetto per la categoria di auto, ovviamente. Grazie al turbo, il cambio di passo rispetto al vecchio aspirato si sente eccome soprattutto in termini di elasticità visto che, in città ad esempio, posso evitare di lavorare troppo spesso con il cambio. Chiamandolo in causa, comunque, non è mai un problema, gli innesti sono precisi e la frizione è ben modulabile e morbidosa in fase di partenza.

PER I NEOPATENTATI I limiti del tre cilindri turbocompresso emergono quando si viaggia a pieno carico o nelle salite più ripide. Volendo c'è la variante da 90 cavalli, disponibile anche a GPL. In ogni caso, la Clio TCe con il 75 cavalli svolge egregiamente il compito per cui è stata concepita: seconda auto di famiglia, o prima auto per un neopatentato visto il rapporto peso potenza favorevole. In più la nuova gamma offre il massimo in termini di equipaggiamento e dotazioni.