Autore:

Marco Congiu

STA ARRIVANDO L'uscita della nuova Renault Clio è fissata per il 2019. In questo video possiamo mostrarvi come cambia la quinta generazione della Segmento B che tanto successo sta avendo in tutta Europa, Italia compresa. Non mancheranno motorizzazioni Diesel, ma la vera sorpresa sarà la Clio ibrida, anche se al momento non è dato sapere se full o plug-in.

IN CRESCITA La Renault Clio 2019 dovrebbe avere dimensioni molto simili all'attuale generazione del 2012. Questo significa una lunghezza di poco superiore ai 4 metri, anche se con un passo aumentato a tutto vantaggio dell'abitabilità per i passeggeri posteriori. Verosimilmente poi la nuova Clio dovrebbe essere disponibile unicamente con carrozzeria 5 porte, come nuova Polo, Micra, Ibiza e C3 ci hanno abituato.

SOTTO IL COFANO Capitolo motorizzazioni: ecco qualche novità di peso per la nuova Clio. Sotto il cofano troviamo il 1.3 litri benzina sviluppato in collaborazione con Mercedes, accreditato di circa 150 CV utili per bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in 8 secondi. Il richiestissimo 1.5 Diesel dCi sarà ancora una certezza, mentre il 0.9 benzina dovrebbe sparire, sostituito da un 1.0 turbo più moderno ed efficiente. La vera novità è rappresentata dall'arrivo di una versione ibrida, dal momento che anche la nuova Captur – SUV che condividerà la nuova piattaforma con la Clio – è accreditata dello stesso powertrain.

QUANDO ARRIVA La nuova Renault Clio non vedrà i concessionari prima del 2019. Da quanto possiamo vedere in questo video, il prototipo è ancora pesantemente camuffato ed è alle primissime uscite pubbliche. Sono necessari ancora lunghe fasi di test in cui affinare bene tutti i dettagli.