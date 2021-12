Carigami Nissan: ecco i modellini di carta di Ariya, Leaf e GT-R

Dalla casa giapponese una originale alternativa ai giochi di società da fare in famiglia durante le vacanze di Natale. Le istruzioni in video

Con il freddo di questi giorni, le vacanze e il tempo da passare in famiglia (anche per la piega non proprio piacevole che sta prendendo la pandemia), l’ultima proposta di Nissan potrebbe rappresentare una simpatica alternativa ai canonici giochi di società o di carte: i modellini di carta delle sue vetture più popolari, dalle elettriche Leaf e Ariya alla più spettacolare e sportivissima GT-R.

QUALCHE SUGGERIMENTO UTILE Realizzare un modellino di carta può sembrare un lavoretto di poco conto, ma per ottenere i migliori risultati ci vuole un po’ di impegno. Nissan consiglia, e noi non possiamo essere più d’accordo, di usare carta un po’ più spessa del normale - non i comuni fogli per stampante, insomma - e colla adesiva a presa rapida, Vinavil o simili. L’ideale è naturalmente stampare i fogli con una stampante a colori. Nel caso non ne aveste una, al montaggio dell’auto si può aggiungere anche il lavoro di “verniciatura” del modellino!

Carigami, i cartamodelli delle auto di Nissan: la elettrica Ariya

MATERIALE Oltre a carta, forbici e colla, possono essere utili un righello e un taglierino per effettuare tagli più precisi dei punti delicati del cartamodello. Il righello è fondamentale anche per piegare i diversi pezzi del cartamodello secondo le linee indicate nel foglio di istruzioni. La guida spiega anche - con una numerazione progressiva - quali sono gli elementi da incollare per primi, e via via tutti gli altri. Il modello più complicato di tutti è la sportiva GT-R, ovviamente, e per quella sono necessari anche pinzette, stuzzicadenti e un oggetto con una punta sottile (penna, graffetta).

Carigami, come realizzare in carta le auto di Nissan

LE AUTO DI NISSAN I cartamodelli pubblicati dalla casa giapponese permettono infatti, con un po’ di manualità, colla e poco altro, di realizzare versioni in miniatura di alcuni dei modelli di punta di Nissan. Ecco i link per scaricarli tutti (formato PDF)

Ariya

Leaf

Kicks

Roox (modello solo per il Giappone)

(modello solo per il Giappone) Note (modello solo per il Giappone)

(modello solo per il Giappone) Elgrand (modello solo per il Giappone)

(modello solo per il Giappone) GT-R

Carigami, anche Infiniti per le auto di carta

ANCHE INFINITI Se non vi bastano i modellini di Nissan, sono disponibili i “carigami” dei modelli di Infiniti, il marchio di lusso della casa nipponica:

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/12/2021