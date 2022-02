Toyota GR Yaris sconfigge (di nuovo) Nissan GT-R Nismo. Video

Che Toyota GR Yaris sia un’auto davvero sopra le righe è cosa nota, ma che la giapponesina fosse addirittura in grado di stracciare sul giro secco una Nissan GT-R Nismo, beh questo era un po’ meno scontato (o forse no, come hanno dimostrato i colleghi di AutoCar). Teatro della sfida: il circuito giapponese di Tsukuba. A onor del vero, c’è da dire che la GR Yaris del video è stata opportunamente modificata per poter affrontare al meglio il time attack. In questa maniera l’utilitaria jap è riuscita a completare un giro di pista in appena 58,573 secondi, ovvero 0,788 secondi più veloce del tempo siglato nel 2019 sullo stesso tracciato proprio da Nissan GT-R Nismo.

MODIFICHE PESANTI Nonostante le specifiche tecniche di questa GR Yaris non siano state divulgate, indiscrezioni le accrediterebbero qualcosa come 360 CV, circa 100 CV in più rispetto alla versione standard. La stessa fonte ha reso noto che i pneumatici semi-slick dispongono di un battistrada maggiorato da 265 mm (40 mm più larghi del modello originale). Soluzioni pensate appositamente per aumentare tenuta e aderenza. Inoltre - in base al sound del video - non si possono escludere pesanti interventi al motore e all’impianto di scarico, oltre a qualche modifica al comparto sospensioni.

DUELLO SFRONTATO Detto ciò, non bisogna comunque dimenticare che GR Yaris (qui la nostra prova) pesa circa 500 kg meno di Nissan GT-R Nismo, ma monta anche un motore decisamente più compatto: un 1,6 litri tre cilindri turbo da 261 CV e 360 Nm. Numeri che impallidiscono al cospetto del 3.8 litri V6 twin-turbo da 570 CV e 637 Nm della GT-R Nismo. Certo è che quando la sfida è così serrata, non è più solo una questione di numeri e cifre, il risultato finale dipende anche da fattori meno tangibili come il talento del pilota. E in effetti non si può negare che quello al volante di GR Yaris ne abbia da vendere!

