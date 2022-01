Toyota vende più di tutti, anche nel 2021 si conferma leader

La notizia è di pochi giorni fa e conferma una leadership che si era già consolidata nel 2020. Toyota Motor Corporation, che fa capo ai marchi Toyota, Lexus, Daihatsu e la Hino (che produce veicoli industriali), anche nel 2021 si conferma al primo posto tra i costruttori, dopo avere scalzato il Gruppo Volkswagen l’anno precedente. La Casa nipponica ha addirittura incrementato il suo margine sui tedeschi, registrando un aumento del 10,1% nelle consegne mondiali, sfiorando i 10,5 milioni di veicoli, esattamente a quota 10.496.000 esemplari venduti. A sottolineare il risultato di Toyota, anche la notizia che le vendite globali del Gruppo Volkswagen sono diminuite a 8.882.000 unità, pari al 4,5% in meno, soprattutto a causa dei noti problemi di approvvigionamento di semiconduttori a livello globale e di cui Volkswagen ne ha particolarmente risentito.

Mercato auto 2021: Toyota conferma il ruolo di leader globaleLE STRATEGIE CONTRO I RITARDI Toyota ha guadagnato terreno sui rivali poiché è riuscita ad evitare lunghe interruzioni della produzione, minimizzando i rallentamenti nella catena produttiva in questo periodo particolarmente sfavorevole. Molto buono anche il risultato negli Stati Uniti, dove è riuscita a sorpassare addirittura la General Motors, diventando così il primo costruttore in quel Paese. A dare valore all’ottimo risultato complessivo dei giapponesi, va considerato che questo è stato il terzo migliore di sempre, in coda a quello del 2019, quando consegnò 10.742.000 veicoli, e del 2018, quando arrivò a 10.594.000. Nel 2021 il solo marchio Toyota ha venduto 8.855.000 auto, un incremento indicativo rispetto alle 7.973.000 dell’anno precedente.

Mercato auto 2021: la piccola Toyota GR Yaris GRMN, hot-hatch per palati finiELETTRIFICAZIONE OK, MA… Pioniera dell’elettrificazione con i suoi modelli full-hybrid, nel 2021 Toyota ha registrato inoltre il record di veicoli a batterie, ben 2.621.000, cifra che comprende ibridi, elettriche e modelli a celle combustibile a idrogeno. Tuttavia, le 100% elettriche sono state solo 14.407 unità, un numero molto basso se confrontato con le 453.000 che ha venduto il Gruppo Volkswagen. Una notizia meno positiva emersa dai risultati commerciali 2021, ma questo è un gap molto probabilmente destinato a ridursi grazie all’arrivo di trenta nuovi modelli a batterie, che la Casa giapponese ha promesso da qui al 2030.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/01/2022