50 milioni di Corolla: i manga celebrano l'iconica Toyota

COME FESTEGGIARE UN TRAGUARDO ECCEZIONALE All'inizio di quest'anno, Toyota ha raggiunto un traguardo storico poiché è uscita dalle catene di montaggio del costruttore giapponese la 50 milionesima Corolla, rendendo questo modello con il nome più popolare di tutti i tempi per il marchio delle tre ellissi. Ovviamente si tratta di un’occasione da celebrare in maniera adeguata e Toyota ha deciso di farlo in maniera davvero originale. L’auto è stata festeggiata con una serie di fumetti manga pubblicati online e notati per la prima volta dal sito specializzato in auto classiche Japanesenostalgiccar.com. In pratica la casa automobilistica ha raccontato la storia del suo iconico modello a partire dagli anni '60 fino a oggi. Ogni vicenda legata all’auto è stata ispirata da una foto inviata da proprietari e fan ed è animata nello stile artistico popolare giapponese. Oltre a raccontare la storia dell'auto, i manga offrono un interessante sguardo indietro nel tempo sulla cultura automobilistica nella terra del Sol Levante, con le prime Corolla che spesso sono diventate la prima auto di famiglia mai posseduta. Una pagina dedicata agli anni '80, invece, racconta la storia di un uomo ossessionato dalla sua Corolla serie AE86 e dalle corse automobilistiche. Proseguendo questo virtuale viaggio nel tempo entriamo nel 2020 dove la storia si focalizza sulla tecnologia dell'auto e sulle sue prestazioni, argomento di maggiore interesse nel moderno mondo automobilistico.

VEDI ANCHE

50 milioni di Toyota Corolla: la storia dell'auto giapponese con i mangaBELLI I MANGA, MA LA LINGUA… Purtroppo, le illustrazioni sono tutte scritte in giapponese, il che presenta un ostacolo per la maggior parte degli stranieri; tuttavia, vale la pena dare un'occhiata solo per l'arte e le foto che hanno ispirato la completa realizzazione delle vicende. Però, Toyota non ha commissionato questi fumetti solo per celebrare la storia della Corolla. A novembre ha presentato un trittico di modelli in edizione speciale per il mercato giapponese, con finiture nere, colorazioni speciali della carrozzeria e un badge “50 Million Edition” a suggello del prestigioso traguardo raggiunto. Insomma, la casa automobilistica giapponese ha dimostrato, giustamente, grande orgoglio per questo impressionante risultato.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/01/2022