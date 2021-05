RIECCOLO È passato quasi un anno dalla presentazione, avvenuta in Thailandia lo scorso luglio, della nuova Toyota Corolla Cross, crossover compatto realizzato sulla stessa base del piccolo SUV coupé CH-R. Le immagini di questo articolo fanno riferimento a un muletto pizzicato per le strade degli Stati Uniti, che lasciano pensare a un imminente debutto oltreoceano.

MADE IN USA L’auto verrà con ogni probabilità prodotta nella fabbrica Toyota dell’Alabama, dove due anni fa è stata cancellata la produzione della Corolla per lasciar spazio a un “nuovo crossover”. Ed eccolo qui. Collocata a metà strada tra la più compatta CH-R (con cui condivide il passo di 2,64 m) e la più spaziosa RAV4, la piccola Corolla Cross dovrà vedersela - almeno negli USA - con la concorrenza di Jeep Renegade, Ford EcoSport, Mazda CX-30 e Chevrolet TrailBlazer.

COM’È FATTA Curioso che il modello per il mercato US circoli camuffato, quando da più di un anno sono pubbliche le immagini della versione definitiva (anche se destinata al mercato asiatico): sotto le pesanti mascherature adesive, infatti, i tratti sono indubbiamente gli stessi, a cominciare dalla imponente calandra e dai nuovi gruppi ottici sottili e che proseguono lungo la fiancata. Squadrati i passaruota, e leggermente curva la linea del tetto, con il terzo finestrino che risale leggermente verso il lunotto. Identico anche il posteriore, dove spiccano grandi luci a sviluppo orizzontale e i paraurti sportivi.

MOTORI Se i powertrain rimangono gli stessi del modello già disponibile in Thailandia, la Toyota Corolla Cross monterà un 1.8 quattro cilindri da 140 CV e 175 Nm di coppia massima con cambio CVT; in alternativa, la gamma prevede anche un sistema full hybrid con lo stesso 1.8 depotenziato da 98 CV e 142 Nm, abbinato a un motore elettrico da 72 CV e 163 Nm di coppia.

ARRIVERÀ ANCHE IN ITALIA? Al momento non ci sono notizie circa un possibile sbarco della piccola crossover anche nel Vecchio Continente. Qui da noi il piccolo Toyota CH-R (realizzato sul medesimo pianale TGNA-C) vende molto bene, e il settore dei SUV compatti è abbastanza affollato così com’è. Di certo non c’è rischio di concorrenza interna: pur simile nelle dimensioni, la Corolla Cross ha un’impronta stilistica molto diversa, e come tale si rivolgerebbe a un pubblico differente da quello che si innamora del futuristico CH-R. Staremo a vedere.