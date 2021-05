MI PRENDI IN GIRO? Per indovinare se un modello avrà successo, esiste un trucco. Prendi Yaris Cross, il SUV compatto ibrido su piattaforma nuova Yaris: se ne parla ormai da un anno intero, proprio come se fosse realmente tra di noi. E invece, dal vivo, ancora non si è mai mostrato. Ma il conto alla rovescia è finalmente terminato: Yaris Cross in anteprima nazionale a Torino sabato 8 maggio, alla partenza del Giro d'Italia 2021. L’auto sarà esposta presso il villaggio di partenza e di arrivo in tutte le 21 tappe del Giro, che attraverserà l’Italia e che si chiuderà in Piazza Duomo a Milano il 30 maggio 2021. Da oggi giovedì 6 maggio, nel frattempo, sono aperte le prenotazioni online. Come fare per essere uno dei primi ad acciuffarla?

ISTRUZIONI I futuri clienti possono registrare il proprio interesse accedendo alla piattaforma web dedicata. Lasciando un anticipo di 250 euro si conserva la possibilità, successivamente, di scegliere un esemplare di Yaris Cross Hybrid in uno dei tre allestimenti Lounge, Adventure e Premiere. La fase di acquisto verrà poi confermata e finalizzata nel mese di luglio, quando il cliente verrà ricontattato dal concessionario individuato in fase di prenotazione. Listino prezzi ancora ignoto: soglia di partenza in ogni caso attorno ai 24-25.000 euro.

PROMOZIONI Al privilegio di essere tra i primi a guidare Yaris Cross, in arrivo per settembre 2021, si aggiungono due vantaggi legati al mondo WeHybrid, riservati esclusivamente a coloro che sceglieranno questa formula di prenotazione. Con ''''WeHybrid Insurance'', un anno di assicurazione inclusa nel prezzo: dal secondo anno il cliente avrà la possibilità di pagare il premio assicurativo in base ai km percorsi con il motore termico acceso, mentre quelli percorsi con motore elettrico saranno gratuiti. Con ''WeHybrid Challenge'', invece, in base alla percentuale di percorrenza in elettrico raggiunta, si potranno accumulare fino a 150 euro di crediti green, convertibili in un voucher da spendere su KINTO GO, la piattaforma di mobilità integrata del Gruppo Toyota. Ad esempio, si potrà pagare il parcheggio o acquistare i biglietti per i mezzi di trasporto pubblico o per eventi in una delle 5.000 città italiane coperte dal servizio.

IN TOURNÉE Anteprima dunque l'8 maggio a Torino, lo stesso giorno partirà inoltre lo Yaris Cross Tour, con alcune unità di Yaris Cross che faranno il giro delle concessionarie in tutta Italia per permettere ai clienti interessati di vedere la vettura dal vivo. Le date del Tour sono consultabili sulla pagina stessa dedicata al pre-booking.