TOYOTA PREPARA L’HYPERCAR STREET LEGAL Dopo aver vinto la sfida nel motorsport grazie alle vittorie nelle gare della Le Mans Series - l’ultima una decina di giorni fa nella 6 Ore di Spa Francorchamps in Belgio - Toyota punta in alto anche nella produzione e prepara il debutto della sua ultima hypercar. Una macchina a tiratura limitatissima, se è vero che ne arriveranno solo 20 esemplari, ma pur sempre di un’auto “street legal” stiamo parlando. Tuttavia, manca ancora un po’ di tempo e siamo in attesa, per esempio, anche del nome ufficiale di questo nuovo gioiello di Toyota, che per convenzione chiameremo GR Super Sport. Si tratta della versione di Toyota derivata direttamente dal prototipo con motore ibrido che sta vincendo sui circuiti di tutto il mondo e che sarà fondamentale per migliorare l’immagine del costruttore giapponese nel segmento delle auto ad alte prestazioni. In origine, il modello stradale GR Super Sport doveva essere una versione omologata della nuova classe Le Mans Hypercar, ma i regolamenti per questa serie sono cambiati e i produttori non devono più preoccuparsi di costruire un'auto stradale che rispecchi le caratteristiche di quella da competizione. Nonostante ciò, il progetto di Toyota va avanti e i rumor ci danno per certo che la Casa giapponese porterà a termine la costruzione dell'auto, che dovrebbe quindi essere basata sul precedente modello della GR010 Hybrid, la TS050 Hybrid di classe LMP1.

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DEFINIRE I dettagli per quello che riguarda il motore non sono ancora stati divulgati, ma Toyota promette almeno 986 cavalli per la nuova GR Super Sport. Il powertrain, quindi, potrebbe essere il V6 biturbo di 2,4 litri con sistema ibrido alimentato da batterie agli ioni di Litio. La nuova GR010 Hybrid da corsa avrà un propulsore diverso, ma si prevede che le caratteristiche tecniche, di stile e aerodinamica di quella macchina saranno un’anteprima della stessa GR Super Sport quando finalmente arriverà in produzione. L'auto avrà una carrozzeria di tipo coupé, tuttavia potrebbe essere dotata di tettuccio apribile piuttosto che di normali portiere. Una curiosità deriva dal fatto che Toyota ha aperto un sondaggio per conoscere l’interesse dei suoi clienti verso quest’auto così speciale, ma suggerisce anche che la macchina sarà disponibile per un gruppo di appassionati molto ristretto ed esclusivo. Qualunque cosa accada, la notizia che Toyota stia cercando di recuperare il suo fascino di costruttore d’auto stradali ad alte prestazioni non può che fare felici tutti gli appassionati, che troveranno un nuovo player in un segmento certamente di nicchia, ma fra i pochi che riesce a far sognare a occhi aperti.