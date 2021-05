TOYOTA A SEGNO Non è sfuggito il successo alla Toyota con la nuova vettura al via della prima tappa del mondiale endurance. Il WEC è scattato questo pomeriggio con la classica 6 ore di Spa, gara che ha dato il via alla nuova era delle Hypercar che hanno preso il posto delle vecchie LMP1. Se nei giorni scorsi le vetture ufficiali erano parse nascondersi o accusare difetto di velocità, in gara hanno avuto vita facile. L'unico momento in cui a passare al comando è stata l'Alpine LMP1 è stato ametà gara quando la vettura che era in testa ha dovuto scontare una penalità in fase di rifornimento.

VITTORIA DELLA NR. 8 Dopo neanche mezz'ora di gara le posizioni tra le due vetture ufficiali si sono invertite, con Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley davanti ai poleman Mike Conway, Kamui Kobayashi e José-Maria Lopez. Dopo poco la vettura nr. 7 ha accusate problemi tecnici che l'hanno portata in breve a perdere un giro dalla vettura leader. Il successo è andato dunque al trio Buemi/Nakajima/Hartley mentre sul secondo gradino del podio, staccata di oltre un minuto, ha concluso l'Alpine guidata da André Negrao, Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere. Quest'ultima ha rischiato grosso quando a meno di un'ora dalla fine una LMP2 del team Jota, non avvedutasi del suo imminente doppiaggio, le ha rifilato una sportellata all'Eau Rouge. Un giro più giù la seconda toyota, ultima Hypercar al via. Si attendono nei mesi futuri le promesse partecipazioni di Glickenhaus e ByKolles.

UNITED AUTOSPORT NON MOLLA Campioni uscenti di WEC, Le Mans Series e 24 ore di Le Mans - nonché dominatori di prologo e qualifica - in seno al team United Autosport non hanno mollato la presa. Filipe Albuquerque, Phil Hanson ed il nuovo arrivo Fabio Scherer hanno colto un nuovo successo con un giro di vantaggio sulle due vetture del team Jota. Una delle due, quella di Sean Gelael che ha concluso davanti alla gemella, è andata distrutta durante una delle due giornate del prologo. Non è partita la Ligier dell'ARC Bratislava, che ha mancato il via della corsa per problemi di perdite di carburante.

PORSCHE FESTEGGIA IN GTE-PRO Nella classe riservata agli equipaggi ufficiali la 911 di Kevin Estre e Neel Jani è riuscita ad imporsi precedendo le due Ferrari 488 di AF Corse. Alessandro Pierguidi e James Calado hanno preceduto Miguel Molina e Daniel Serra mentre si è accodata la Corvette proveniente dall'America con Oliver Gavin e Antonio Garcia. Spa ancora una volta amara per Gimmi Bruni, ultimo della classe Pro assieme a Richard Lietz sulla seconda Porsche ufficiale.

FERRARI PROTAGONISTA IN GTE-AM Nonostante le molte defezioni causate dai tanti incidenti successi fino al warm up mattutino, nella classe Am a mettersi in evidenza sono state le Ferrari. AF Corse ha piazzato una prima vettura davanti a tutti con Francois Perrodo, Nicklas Nielsen ed il nuovo innesto Alessio Rovera che vince così al debutto nel mondiale. Podio sudato per l'Aston Martin del TF Sport, andata distrutta nel prologo e sostituita con un nuovo telaio. Ben Keating è stato inoltre coinvolto in un ruvido contatto tra due LMP2 in battaglia tra loro. Podio dell'ultimo minuto, il tanto agognato successo rincorso da anni, per Cetilar Racing. Mentre stava navigando in quarta posizione, la vettura di Robert Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco ha beneficiato di un drive-through comminato alla Porsche di Alessio Picariello, scivolata così dietro anche alla vettura di Giancarlo Fisichella, Francesco Castellacci e Thomas Flohr. Non è andata così bene ai due italiani Matteo Cairoli e Riccardo Pera che si sono visti negare la possibilità di correre dopo l'incidente di Egidio Perfetti di ieri in qualifica. Il loro team, il tedesco Project1, aveva già perso una vettura al venerdì e non ha potuto fare altro che abbassare la saracinesca del box. Non è partita nemmeno la 911 del GR Racing che ha sbattuto nel warm up. Dinamica uguale a quella di Perfetti, ma vettura riparabile per il team Dempsey/Proton con Christian Ried che alla fine non ha visto il traguardo dopo 138 giri.

6h Spa, Gara