UK: Toyota e Lexus aprono i loro store ufficiali su Amazon

Dopo aver avviato un programma per prolungare la vita alle proprie auto di seconda mano, Toyota insieme al suo brand di lusso Lexus portano accessori e ricambi sempre più vicino ai propri clienti. Lo fanno aprendo i rispettivi store ufficiali su Amazon UK, dove si possono comprare al dettaglio nuove parti per le auto di entrambi i marchi, a partire dalla componentistica di più facile sostituzione domestica, come tappetini, spazzole dei tergicristalli, fari e vernice per i ritocchi. E questo è solo l'inizio. Il colosso giapponese intende ampliare nel corso dell'anno il catalogo dei prodotti disponibili online, aggiungendo migliaia di articoli: dalle pastiglie dei freni alle barre da tetto, fino a un'ampia gamma di prodotti a marchio Gazoo Racing per Supra, GR Yaris e GR86.

UTILE PER LE YOUNGTIMER Interessante l'assortimento di ricambi per alcuni dei modelli più vecchi: dai fari originali per la Toyota MR-2 di terza generazione ai rivestimenti interni del bagagliaio per la RAV4 seconda serie, o i tappetini per la scorsa Lexus GS. Toyota e Lexus sottolineano che ogni prodotto venduto nei rispettivi store ufficiali su Amazon è protetto dalle stesse garanzie che avrebbe se fosse acquistato da una concessionaria ufficiale. E come ulteriore vantaggio, la maggior parte della merce arriva entro una settimana.

Toyota MR-2 di terza generazione

TUTTE PARTI GARANTITE “Questi nuovi negozi offrono ai nostri marchi una presenza ufficiale in uno dei servizi di shopping online più popolari del Regno Unito, pur mantenendo tutte le garanzie di qualità e prestazioni che i nostri clienti si aspettano. L'assortimento disponibile è impressionante e si sta espandendo rapidamente, coprendo ogni aspetto relativo alla gestione di un veicolo di proprietà, dalle parti soggette a usura agli accessori che le persone possono montare autonomamente in sicurezza'', dice Rob Giles, Direttore del servizio clienti di Toyota.

IL PRECEDENTE Gli store su Amazon non sono certo un debutto per il Gruppo Toyota nel mondo delle vendite online, giacché tanto la Casa madre quanto Lexus avevano già aperto in precedenza i propri negozi su eBay: che al momento sono addirittura più forniti, mettendo a disposizione anche parti di ricambio del motore, della trasmissione, dei freni e delle sospensioni, oltre ad accessori e merchandising. Per il momento non ci sono notizie che una simile collaborazione venga avviata anche con Amazon Italia, ma mai dire mai!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/01/2022