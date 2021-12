Toyota Yaris WRC Hybrid: il video del test parodia è un capolavoro!

Forse non c'era bisogno di dirlo, ma quelli del canale YouTube Passats De Canto ci tengono a specificarlo: questo video è solo una parodia e non ha nulla a che fare con il team ufficiale Toyota Gazoo. Ma dai? Non ce n'eravamo accorti. Non di meno, è un piccolo capolavoro di umorismo. Curato nei minimi dettagli e realizzato da qualcuno che la macchina la sa guidare bene davvero. Godetevi lo spettacolo che poi ne riparliamo...

COME OTTENERE UNA YARIS WRC DA... UNA HYUNDAI Niente a che vedere con la Aygo trasformata per sembrare una GR Yaris: qui si va oltre. Finte luci sul cofano anteriore ricavate da piatti di carta rivestiti di stagnola, parafanghi allargati con modifiche artigianali, una presa di ricarica ottenuta da un bricco per l'olio motore, un alettone posteriore dalle forme improbabili e una livrea che richiama da vicino quella ufficiale Gazoo Racing non ingannano nessuno: l'auto in oggetto non è nemmeno una Toyota, bensì una Hyundai, come si vede in alcuni fotogrammi dal marchio sul volante e sui coprimozzi. Il colpo di genio è la pletora di batterie e accessori rugginosi che ingombrano l'abitacolo per alimentare una fantomatica tecnologia ibrida.

Il marchio Hyundai sul volante tradisce la finta Toyota Yaris WRC Hybrid

CHAPEAU! È un accrocchio in piena regola, la finta Yaris Rally1 Hybrid WRC 2022 del video (qui il lancio di quella vera, con Akio Toyoda che fa le sgumme), che tuttavia nelle capaci mani del pilota non manca di stupire con eroici ingressi in curva dopo lunghissime staccate messa a coltello e salti degni del Mondiale Rally (benché il dietro le quinte ne mostri le funeste conseguenze). Tanto di cappello ai realizzatori dello show!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/12/2021