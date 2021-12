Toyota GR Yaris by Scara73: la piccola belva si mette in mostra (video)

PICCOLA NELLE MISURE GRANDE NELLE PRESTAZIONI La Toyota GR Yaris è una macchina che si presta a molteplici elaborazioni data la sua vocazione così racing. Addirittura, ci sono preparatori come quel “matto” giapponese, che trasformano una citycar come la Toyota iQ in una mini GR Yaris, ma con il motore di una motocicletta. Tuttavia, esistono anche bravi specialisti che sono capaci di tirare fuori dal tre cilindri turbo della hot hatch Toyota una bella quantità di CV e Nm aggiuntivi grazie alla loro esperienza e abilità. La compatta sportiva può essere considerata una rivale di altri modelli come la Volkswagen Polo GTI o la Ford Fiesta ST, ma esclusivamente per le dimensioni, poiché lei è una macchina completamente diversa in termini di prestazioni e meccanica. Infatti, il costruttore giapponese ha sviluppato un modello unico, addirittura miscelando le piattaforme GA-B (Yaris) e GA-C (Corolla), in modo da poter ospitare un sistema di trazione integrale, unico nel suo segmento. Questo, combinato con il motore super potente, il cambio manuale a sei marce, l'aspetto muscoloso e il Circuit Pack, che offre sospensioni speciali, differenziali Torsen anteriore e posteriore e ruote da 18 pollici con pneumatici Michelin, la trasformano in un vero bombardone senza eguali. La GR Yaris di serie ha una potenza di 261 CV/6.500 giri e una coppia di 360 Nm/3.000 giri, ma qui viene il bello. Poiché la piccoletta tutto pepe è passata sotto le mani di un bravo preparatore come l’italianissimo Scara73 di Mantova, che l’ha resa ancora più performante.

Toyota GR Yaris by Scara73: la hot-hatch elaborata tocca i 380 CV di potenza

VEDI ANCHE

ELABORAZIONE COMPLETA Il tuner italiano ha messo mano al 1,6 litri, portando la potenza e la coppia a numeri ancora più stupefacenti. Mettetevi comodi che ve li snoccioliamo uno per uno… La meccanica è stata rivista quasi del tutto, sia dal punto di vista dell’assetto sia del motore. Ci sono nuovi ammortizzatori KW, nuovi cerchi, una barra duomi in fibra di carbonio, ma anche un migliore sistema di raffreddamento del motore, del cambio e del differenziale anteriore, una centralina per gestire ben cinque mappe di erogazione per benzina a 95 o 100 ottani e un impianto di scarico in titanio. Anche il sistema di aspirazione è stato implementato per far respirare meglio il tre cilindri. Pertanto, la GR Yaris così elaborata vanta non meno 310 CV e 400 Nm di coppia, ma si spinge fino alla bellezza di 380 CV e 540 Nm passando per uno step intermedio di 350 CV, grazie a un picco di pressione del turbo che va da 1,3 a 1,7 bar in funzione della mappatura scelta, più conservativa a più spinta. Ma come si traducono su strada tutti questi numeri? Guardate il video per capire di cosa è capace la piccola hot hatch con gli occhi a mandorla. Un vero fulmine di guerra.

MINI BELVA SU STRADA Reattiva, agilissima, al limite del nervoso, e con una trazione messa a dura prova dall’esuberanza del motore passato sotto le mani dei “preparatori atletici” di Scara73. Essendo su strade aperte al traffico, il collaudatore non ha esagerato con il gas, ma è chiaro il potenziale di questa GR Yaris. Niente dati rilevati sullo scatto da 0 a 100 orari ma, per riferimento, ricordiamo che il modello di serie lo copre in 5,2 secondi, e con una velocità massima di 230 km/h. Non facciamo fatica a immaginarci performance ben più elevate per questo esemplare così bene elaborato.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/12/2021