Video: il Presidente di Toyota fa le sgumme con la GR Yaris

Akio Toyoda l'ha fatto di nuovo. In un panorama di proposte sempre più allineate al futuro elettrico, il presidente di Toyota non ha perso l'occasione per stabilire un punto fermo: lui non è solo un grande capitano d'azienda e un uomo di numeri, ma anche un uomo di... numeri da circo. Autentica la sua passione per le auto tradizionali e la bella guida. Anche e soprattutto se puzza e fa fumo. Ecco infatti che, all'evento di presentazione della Toyota Yaris WRC, non ha perso l'occasione per sedersi al volante di una Toyota GR Yaris (qui la nostra prova) e di esibirsi in tandem con Kalle Rovanperä, questi sulla vettura da corsa, in coreografiche sgumme da piazzale, che hanno in breve immerso l'area e il pubblico del denso fumo bianco delle gomme. Il video? Lo trovate qui sotto.

PORTA LA PASSIONE IN AZIENDA Non è un segreto, dopotutto, che Akio Toyoda qualche corsa l'abbia fatta veramente, compresa la 24 Ore del Nurburgring a cui ha partecipato sotto falso nome. La promessa - mantenuta - di aggiungere un po' di pepe alla gamma con le versioni GR viene sicuramente dalla sua passione. Non stupisce trovarlo in prima linea tra i leader delle case automobilistiche che invitano ad allungare i tempi sull'elettrificazione (con precise argomentazioni suffragate dai numeri, va detto). Sarà lui l'ultimo baluardo contro le auto a guida autonoma?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/12/2021