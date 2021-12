La special Toyota iQ sembra una baby Gr Yaris con motore Kawasaki

Una folle preparazione che prende in prestito la Toyota iQ, la GR Yaris e il quattro cilindri di una moto Kawasaki per creare un ibrido super divertente

LA SPECIAL HA IL MOTORE DI UNA MOTO La Toyota GR Yaris è un’auto tanto speciale quanto di successo. La produzione della piccola “bomba” giapponese è già conclusa e tutti gli esemplari sono andati a ruba. E un modello del genere, dalla meccanica raffinata e con prestazioni simili è normale che attiri l'attenzione dei preparatori. Ciò che non è così normale è la “special” che vedete nelle foto, creata da uno specialista giapponese per il Salone dell’Auto di Tokyo 2022. Si tratta di una Toyota iQ con i connotati di una GR Yaris e un motore Kawasaki montato dietro. Le immagini della folle automobile sono state pubblicate sui social da uno dei meccanici che hanno lavorato al progetto e nonostante l’auto sembri un render, in realtà è tutta vera e, a giudicare dalla descrizione, deve essere anche abbastanza vivace.

Special Toyota iQ: sembra una GR Yaris accorciata ma ha un motore da motoIBRIDO BEN RIUSCITO? Tutto è iniziato con una normalissima Toyota iQ, la minuscola rivale giapponese della Smart ForTwo, ma con quattro posti, che ha anche dato origine alla Scion iQ e alla famigerata Aston Martin Cygnet. Il preparatore è riuscito a montare i fari della GR Yaris sia davanti sia dietro, paraurti personalizzati, minigonne laterali e parafanghi che sembrano repliche dell'originale, un cofano bello gonfio in fibra di carbonio e uno spoiler posteriore tutto sommato discreto. Infine, c'è un nuovo set di ruote con cerchi bianchi e pneumatici significativamente più larghi sull'asse posteriore. All'interno troviamo un paio di sedili avvolgenti, un volante Momo a tre razze, un quadro strumenti personalizzato e uno schermo digitale montato sulla console centrale, probabilmente per i dati della telemetria oltre che per gestire l’infotainment.

Special Toyota iQ: l'abitacolo della piccola bomba da 211 CV di potenza QUATTRO CILINDRI SUPER POMPATO La cosa più interessante è che i sedili posteriori sono stati rimossi, lasciando spazio al motore di una Kawasaki ZZR 1400, una delle moto più veloci al mondo. E se per caso vi siete fatti la domanda, ecco perché il tubo di scarico esce dal finestrino laterale posteriore. Il motore ha una cilindrata di 1.441 cc ed eroga una potenza di 211 CV per 154 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa all'asse posteriore, quasi certamente dallo stesso cambio a sei velocità montato sulla motocicletta. La costruzione leggera dell'auto, il motore super performante dietro i sedili e il passo ridotto saranno di certo i principali artefici di un’esperienza di guida ad alto tasso di adrenalina e, a questo punto, siamo davvero curosi di vedere in azione questa Toyota iQ/GR Yaris/Kawsaki. Sicuramente, prima di portarla al Salone di Tokyo, la macchina sarà immortalata con qualche video dinamico che ci permetterà di comprenderne meglio il potenziale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/12/2021