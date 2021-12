Mazda2 vs Toyota Yaris: uguali ma diverse. Dove? Nel prezzo

Tranquilli, non avete alcun bisogno di una visita dall'oculista. Non è che ci vedete doppio: è proprio che nuova Mazda2 e Toyota Yaris, salvo piccolissimi dettagli estetici, sono praticamente identiche. Anzi, sono la stessa auto proprio (vedi gallery in fondo al testo). Da marzo 2022, mese entro il quale nuova Mazda2 debutterà in concessionaria, il Piccolo Genio ha dunque un'avversaria in più da cui proteggere il proprio primato di categoria. Nota bene: il parallelismo vale solo in caso di versione ibrida, o meglio full hybrid. Mazda2 benzina e Mazda2 mild hybrid ''vecchia'' edizione restano a listino: a uscire con lo stampino Yaris è soltanto cosiddetta Mazda2 Hybrid, un prodotto figlio di un'operazione di puro rebranding studiato da Mazda e Toyota dapprima per gli Stati Uniti, ora anche per l'Europa. Limitatamente a Mazda2 Hybrid e Toyota Yaris Hybrid: quali discrepanze di prezzi e equipaggiamenti? In altre parole: quale conviene di più?

Mazda2 Hybrid, Toyota Yaris Hybrid: qualche somiglianza?

Per tutte le specifiche del propulsore di Mazda2 Hybrid 2022, la migliore soluzione è quella di ripescare il nostro articolo di anteprima. Oppure, ripassare le caratteristiche di Yaris Hybrid stessa. In breve: Mazda2 Hybrid una full hybrid che abbina un motore benzina 3 cilindri da 1.490 cc da 92 CV a due motori elettrici alimentati da una batteria agli ioni di litio da 0,76 kWh posizionata sotto i sedili posteriori, per una potenza complessiva di 116 CV. Il cambio è del genere automatico a variazione continua (CVT). La tecnologia Full Hybrid Electric di Toyota assicura consumi medi di soli 3,8-4,0 l/100 km e 87-93 g/km di emissioni di CO2 nel ciclo combinato WLTP. Oltre al vantaggio di poter percorrere tratti di strada in determinate condizioni di guida in modalità 100% elettrica.

Mazda2 Hybrid: anche il logo sa di Toyota

Arriviamo al dunque. Al netto di eventuali promozioni della Casa (e/o di possibili incentivi statali), Mazda2 Hybrid parte da un prezzo di 20.300 euro, la cifra cioè associata all'allestimento entry level Pure. Fanno 1.850 euro in meno rispetto a Yaris Hybrid Active, la versione più accessibile. Che costa appunto 22.150 euro, benché grazie alla promozione WeHybrid Bonus è in offerta a 19.200 euro (dietro permuta o rottamazione). Dal canto suo, per il momento, Mazda dedica a Mazda2 Hybrid (come al resto della gamma), fino al 31 marzo 2022, il programma gratuito Best Choice che, abbinato al finanziamento Mazda Advantage, offre i primi 2 tagliandi di manutenzione programmata.

Uno sguardo ora agli accessori presenti di serie. Mazda2 Hybrid Pure è completa di climatizzatore automatico, sensori luci, sistema infotainment con radio digitale DAB con comandi al volante, display centrale touchscreen da 7 pollici e interfacce Apple CarPlay e Android Auto. Proprio come a bordo di Yaris Hybrid Active.

Mazda2 Hybrid 2022: il display da 7 pollici è di serie

ADAS Tra i dispositivi di assistenza alla guida, ecco frenata di emergenza in città (anche notturna) con rilevamento pedoni e cicli, frenata di emergenza in prossimità degli incroci, cruise control adattivo, mantenimento della corsia, sistema di sterzata di emergenza, riconoscimento segnali stradali e stanchezza del guidatore. Anche il set di ADAS rispecchia per filo e per segno il Toyota Safety Sense in dotazione alla gemella omozigote a brand Toyota. Apparentemente, quindi, Mazda2 Hybrid nettamente più economica. Ma...

PACK A differenza di Yaris Hybrid Active, su Mazda2 Hybrid Pure alcune soluzioni fanno parte di un pacchetto a pagamento. Per fari fendinebbia anteriori, sensori pioggia e rivestimento del volante in pelle è necessario acquistare l'opzionale Plus Pack, dal valore di 1.000 euro. E benché alcuni accessori del Plus Pack siano esclusi dalla dotazione di serie anche di Yaris (vedi gli interni in tessuto pregiato e gli alzacristalli elettrici posteriori), il gap comunque si assottiglia.

Mazda2 Hybrid vs Toyota Yaris Hybrid: la parola al mercato

Soggetto a più variabili è il paragone tra i rispettivi allestimenti superiori, dal momento che Mazda2 Hybrid viene declinata in soli tre livelli (Pure, Agile, Select), mentre Yaris Hybrid esiste in ben sei configurazioni (Active, Business, Trend, Lounge, Style, Energy). In sintesi: cuore di gamma rispettivamente a 22.350 euro per Mazda2, a 24.650 euro per Yaris. Top di gamma, nell'ordine, a 25.900 euro e a 26.150 euro. La conclusione che ci sentiamo di formulare è che Mazda2 è leggermente più economica, ma anche che le formule finanziarie e i bonus proposti di volta in volta da ambedue i Costruttori (senza contare gli sconti praticati dal singolo concessionario) potrebbero essere in grado di abbreviare il delta prezzo. Quindi, di passare nuovamente la palla al cliente. Che sceglierà l'una o l'altra, anche - se non soprattutto - ascoltando la propria pancia.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/12/2021