ANNO NUOVO... Si prepara al nuovo anno la piccola giapponese di segmento B, che abbiamo provato lo scorso autunno nella versione mild-hybrid da 90 CV con il motore Skyactiv-G. Per il 2022 le novità di Mazda 2 sono tante, anche se poco visibili: un nuovo 1.5 migliorato nelle potenze e nelle emissioni, un allestimento speciale chiamato Homura Special Edition, nuovi colori carrozzeria e tanta tecnologia a bordo. Ma procediamo con ordine.

COME CAMBIA FUORI MAZDA2 2022

Nessun grosso cambiamento all’esterno per Mazda2, sempre caratterizzata dall’elegante, semplice e raffinato linguaggio stilistico Kodo degli ultimi modelli della casa giapponese. Nuove, anche se non si direbbe, le luci a LED anteriori. A conferire un look ancora più premium, accanto alle tante cromature sui paraurti anteriore e posteriore, i cerchi in lega da 16” del MY2022 hanno una verniciatura lucida.

EDIZIONE SPECIALE Debutta il nuovo allestimento Homura Special Edition, con calotte degli specchietti di colore nero e cerchi in lega da 16 pollici (anch’essi neri), interni con rivestimenti neri e cuciture rosse a contrasto, sottolineate dagli anelli di colore rosso sportivo per le bocchette dell’aria condizionata. Sugli altri modelli saranno invece disponibili due nuove colorazioni per la carrozzeria, il Platinum Quartz a due strati e il Deep Crimson.

COME CAMBIA DENTRO MAZDA2 2022

Le novità in abitacolo riguardano principalmente la tecnologia a bordo: fin dall’allestimento base, infatti, Mazda2 offre il supporto per Android Auto e Apple CarPlay (quest’ultimo anche wireless). Rinnovati i rivestimenti per sedili e pannelli porta, che si accompagnano a tre nuovi schemi colore per l’abitacolo; migliorata l’insonorizzazione a bordo, e leggermente modificata la forma dei sedili anteriori per favorire una posizione più comoda e meno stancante per chi guida e chi gli sta accanto. Disponibili tra gli optional il volante riscaldabile e lo specchietto retrovisore con funzione anti-abbagliamento.

SOTTO IL COFANO DI MAZDA2

Rivista la gamma di propulsori di Mazda2, che vede il debutto del 1.5 Skyactive-G in versione “liscia”, senza tecnologia mild-hybrid, in due diversi livelli di potenza: 75 e 90 CV (quest’ultimo con cambio manuale oppure automatico). Il motore monta una nuova tecnologia di gestione del carburante chiamata Diagonal Vortex Combustion, che grazie all’elevato rapporto di compressione 15:1 (nella versione precedente era di 14:1) permette di ridurre i consumi di circa il 6,8% e le emissioni tra il 9 e il 12%.

IBRIDA PIÙ POTENTE Per quanto riguarda la motorizzazione mild-hybrid, mossa sempre dal 1.5 Skyactiv-G, sparisce il modello da 75 CV, rimane quello da 90 CV e arriva una versione più potente da 115 CV, tutte con cambio manuale a sei rapporti. I miglioramenti di quest’anno hanno permesso di ridurre tanto le emissioni inquinanti quanto i consumi.

SICUREZZA A BORDO

Dal prossimo anno, Mazda2 monterà di serie fari a LED per tutti i modelli. Optional le luci a matrice di LED con 20 punti luminosi che si accendono o spengono in base al traffico in arrivo. Sempre sul fronte della sicurezza, di serie è presente la frenata automatica d’emergenza con supporto per ciclisti e pedoni, anche di notte. Su richiesta invece l’assistente al mantenimento di corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e la telecamera di parcheggio con sensori a 360°.