IN ANTICIPO Mazda Italia, in attesa della conversione in legge - entro il 24 luglio prossimo - del decreto “Sostegni-bis” (ed eventuali successive modifiche), anticipa tutti e autorizza i propri concessionari a stipulare contratti e a formulare preventivi in cui il prezzo di acquisto dei modelli CX-30 (qui la nostra prova su strada), Mazda2 e Mazda3 già consideri gli incentivi di prossima introduzione.

UN'ESTATE CONVENIENTE Ovviamente, la chiusura del contratto di vendita dell’auto sarà condizionata dalla conversione in legge (senza ulteriori emendamenti) del suddetto D.L. 73/2021 “Decreto Sostegni-bis”, nella versione approvata dalla Camera entro il 24 luglio. Il cliente potrà dunque approfittare in anticipo delle offerte Mazda, la cui effettività dipende proprio dalla conclusione dall’iter parlamentare. Nella massima trasparenza verso i potenziali clienti, gli incentivi statali del “Decreto Sostegni-bis” si cumuleranno ad altre offerte. Come il ''Summer Bonus Mazda'' , comunque valido su tutta la gamma per il periodo estivo.