UNITI SI VINCE! Mazda Italia rafforza la sua partnership con Peter Pan - l’Associazione che offre supporto alle famiglie con bambini malati di cancro in cura a Roma - mettendo a disposizione della ONLUS romana una Mazda CX-5 (qui la nostra prova su strada): un SUV comodo e pratico utile per gli spostamenti dalle case in cui sono accolti all’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

UNA LUNGA STORIA Dal 1994, Peter Pan è cresciuta molto negli anni e dal 2000 offre, nella Capitale, ospitalità gratuita alle famiglie dei bambini oncologici tramite trentadue unità abitative complete di tutto e con ampi spazi comuni che favoriscono la socializzazione e tutto il sostegno necessario per affrontare al meglio la malattia. Tutto questo è reso possibile dal supporto di 200 volontari e da un piccolo staff professionale che insieme assicurano il funzionamento delle strutture 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

UN FORTE LEGAME Mazda Italia è al fianco di Peter Pan dal 2007 e supporta attivamente l’Associazione attraverso donazioni e contributi a sostegno dei numerosi servizi offerti dalla ONLUS. Ai genitori l’aiuto di una psico-oncologa per elaborare la malattia e relazionarsi con il figlio malato, ai minori il prezioso supporto di una psicologa dell’età evolutiva e poi ancora lezioni scolastiche domiciliari e in ospedale, laboratori creativi, campi estivi e gite.

SUV SALVAVITA ''Peter Pan, grazie a Mazda, continua a volare per le strade di Roma. Le siamo grati - dichiara Roberto Mainiero, Presidente dell’Associazione - per averci donato anche quest’anno, per il 14° anno consecutivo, una vettura in comodato d’uso che permette ai volontari di accompagnare i piccoli ospiti e le loro famiglie, accolti nella Grande Casa di Peter Pan, alle sedute di terapia, in stazione, in aeroporto e per ogni loro necessità. È stato un anno difficile che ha messo a dura prova la quotidianità nelle Case. Ci siamo adattati, insieme alle famiglie, alle nuove esigenze che si sono presentate senza mai lasciarle sole. Questo è stato possibile farlo anche grazie all’aiuto prezioso di amici come voi che da anni ci siete accanto non solo con il sostegno pratico di una vettura, ma anche con donazioni e supporto durante tutto l’anno. Insieme - conclude Mainiero - per far volare sempre più in alto la solidarietà!''.