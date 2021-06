MAZDA TORNA AL SUCCESSO Si è disputata questo week end la 6 ore del Watkins Glen, classica dell'endurance nord-americano di metà stagione che ha visto la Mazda tornare al successo sulla pista che l'aveva vista vincitrice nel 2019 (nel 2020 non si corse). A fare la differenza una strategia basata sul consumo di carburante. La vettura vincitrice di Oliver Jarvis, Johnathan Bomarito e Harry Tincknell, ha effettuato un'ultima sosta molto veloce per imbarcare solamente il cabrurante necessario a finire - o quasi visto che è rimasta a secco poco dopo il traguardo - la gara. I tre hanno avuto ragione per meno di un secondo sull'Acura di Dane Cameron e Olivier Pla del team di Michael Shank. A siglare la pole position è stata invece l'altra vettura giapponese, quella schierata dai capoclassifica del Wayne Taylor Racing, terzi al traguardo. In LMP2 il successo è andato al team WIN Autosport con Tristan Nunez, Thomas Merrill e Steven Thomas bravi a contenere Mikkel Jensen, Ben Keating e Scott Huffaker sulla Oreca del PR1. Presenti anche le LMP3 al Glen con il successo arpionato dal team Riley ad opera di Gar Robinson, Felipe Fraga e Scott Andrews.

VITTORIA CORVETTE NON SCONTATA Con l'avvento di qualche concorrente in più anche la classe GT Le Mans si è animata e le Corvette hanno trovato dei rivali con cui confrontarsi. La vittoria di Antonio Garcia e Jordan Taylor è stata messa in dubbio dall'attacco sul finale dalle BMW M8 che si sono fatte sotto ai battistrada. Giù dal podio la seconda vettura americana mentre quinta è la Porsche del team Weathertech, ritirata.

ANCORA TURNER IN GTD Una ultima sosta effettuata pochi attimi prima che venisse neutralizzata la corsa ha girata le sorti della gara a favore della BMW M6 del team Turner che ritrova il successo con Bill Auberlen, Robby Foley e Aidan Read. I tre hanno distanziato la Lamborghini Huracan del Paul Miller Racing di oltre cinque secondi. Completa il podio l'Aston Martin del team Heart of Racing.

6H Glen, Gara (top five di classe)