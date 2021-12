Nuova Mazda2 Hybrid: quanto costa la gemella della Yaris

Ve l'abbiamo svelata la settimana scorsa, la nuova Mazda2 Hybrid, che per abbracciare la tecnologia ibrida ha puntato su una furba partnership con Toyota, ereditando la meccanica della Yaris. Non rimpiazza la Mazda2 che conoscevamo, ma l'affianca per ampliare l'offerta. Sono 116 i cavalli a disposizione, per una velocità massima di 175 km/h, uno 0-100 km/h in 9,7'' e consumi omologati compresi tra 3,8 e 4 litri per cento chilomtri. Quanto costa tutto ciò? Dipende dagli allestimenti...

Mazda2 Hybrid: nel 2022 arriva il full-hybrid

L'entry level dell'ibrida giapponese mette sul piatto una dotazione già più che soddisfacente, con clima automatico e infotainment con schermo da 7 pollici compatibile con Apple Carplay e Android Auto, oltre a fari con sensore crepuscolare. Sul fronte sicurezza, sono di serie frenata di emergenza in città (anche notturna) con rilevamento pedoni e ciclisti; frenata di emergenza in prossimità degli incroci; cruise control adattivo; mantenimento della corsia; sistema di assistenza alla sterzata di emergenza (qui la nostra guida in video con la spiegazione di tutti gli ADAS); riconoscimento segnali stradali e stanchezza del guidatore. Il tutto per un prezzo di 20.300 euro. Su questo allestimento mancano i fari fendinebbia anteriori, i sensori pioggia, rivestimento del volante in pelle, spoiler posteriore, interni in tessuto plus e alzacristalli elettrici posteriori, che tuttavia sono disponibili tutti insieme nel Plus Pack da 1.000 euro.

Mazda2 Hybrid: il bagagliaio

Lo step successivo è Mazda2 Hybrid Agile, che rappresenta probabilmente l'allestimento dal rapporto prezzo/contenuti più interessante. Rispetto all'entry level propone di serie le dotazioni del Plus Pack, in aggiunta a retrocamera e sistema keyless per l'accesso alla vettura (mentre l'avvio motore è con la chiave). E ancora cerchi in lega da 15”, impianto audio con 6 altoparlanti e touchscreen da 8”. Il prezzo base è di 22.350 euro, ma non mancano ulteriori possibilità di personalizzazione. Per esempio il Comfort Pack, che per 1.250 euro mette sul piatto clima bizona, fari Full LED e sedili sportivi. Il Safety Pack da 1.000 euro, che richiede anche il Comfort Pack, aggiunge sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata di emergenza posteriore e il sistema di monitoraggio posteriore dei punti ciechi (BSM).

Mazda2 Hybrid: interno

L’allestimento top è Mazda2 Hybrid Select, che al prezzo di 25.900 euro alza l'asticella con Head Up Display, luci a LED per l'illuminazione interna dell'abitacolo e ricarica wireless per il cellulare. Esternamente si distingue per i cerchi in lega da 16 pollici e i finestrini posteriori privacy oscurati. Unico optional, il tetto panoramico in vetro da 1.100 euro. E le vernici metallizzate, che sono sempre con sovrapprezzo di 750 o 950 euro secondo la tinta.

Mazda2 Hybrid 2022: posteriore

Fino al 10 gennaio 2022, Mazda2 Hybrid è proposta con l'offerta Best Choice, che prevede il finanziamento Mazda Advantage in 36 rate da 145 euro a fronte di un anticipo di 5.320 euro e un valore futuro garantito di 9.744 euro (che se volete tenervi l'auto dopo i tre anni dovrete pagare o rifinanziare, sia chiaro): TAN fisso al 3,99% e TAEG fisso al 5,62%. I primi 2 tagliandi sono compresi nel prezzo del finanziamento.