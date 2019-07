Autore:

Giulia Fermani

IL FACELIFT Già vista in Giappone - dove sarà in vendita da settembre - la versione rivisitata di Mazda 2 si prepara ad arrivare anche in Europa. Rinnovata nello stile e nella meccanica, nuova Mazda 2 MY2020 è attesa nel Regno Unito entro la fine del 2019. Quanto al mercato italiano, si attendono news ufficiali.

COME CAMBIA: LO STILE Con il facelift 2020 la compatta Giapponese approfitta per rifarsi il look. Lo stile si conferma in linea col Kodo Design di Mazda, lo stesso dell'ultima Mazda CX-30, per intenderci. Le revisioni di stile includono cerchi in lega da 16 pollici che ridisegnano il laterale della segmento B nipponica, fari rielaborati, paraurti anteriore e posteriore rivisitati, fendinebbia più sottili e una nuova griglia frontale.

COME CAMBIA: GLI INTERNI Gli aggiornamenti degli interni, oltre ai sedili anteriori riprogettati per garantire maggiore comfort e al volante riscaldato, si estenderanno a un miglioramento della silenziosità. Sempre in un'ottica di ottenere la miglior sensazione a bordo, le sospensioni sono state aggiornate per ridurre le vibrazioni durante la marcia, mentre la versione rivista del G-Vectoring Control interviene in favore della maneggevolezza, in particolare tra le curve.

IL MOTORE Come per Mazda 2 attualmente in commercio, la versione aggiornata avrà a disposizione tre motori a benzina, associati a un cambio manuale o ad uno automatico, in entrambi i casi a sei rapporti. L'unità SkyActiv-G a quattro cilindri da 1,5 litri metterà a disposizione della nuova Mazda 2 potenze da 74 CV, 89 CV o 113 CV.

TECNOLOGIA DI BORDO Le dotazioni di serie presenti sul restyling di nuova Mazda 2 2020 portano in dote fari aggiuntivi a Led all'aneteriore e telecamera a 360 gradi. Gli aggiornamenti tecnologici presenti comprendono invece un sistema di infotainment aggiornato con supporto per Apple CarPlay e Android Auto e nuove funzioni di assitenza alla guida. Tra queste, un sistema di controllo della velocità tramite radar e il Lane Assist.

PREZZO In Giappone il restyling di Mazda 2 sarà in vendita al prezzo di 1,544,400 Yen (poco più di 12 mila euro). Per l'Europa, invece, non abbiamo ancora indicazioni precise: attualmente il listino va dai 14.000 ai 19.000 euro, lecito perciò aspettarsi che il prezzo della versione 2020 non si discosterà molto dai valori attuali.