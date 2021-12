Nuova Mazda2 2022: l'utilitaria jap sposa la motorizzazione full-hybrid

Nuova Mazda2 Hybrid 2022 arriverà in tutta Europa la prossima primavera (qui la nostra prova della versione 2019). Si tratta di una prima assoluta per la Casa di Hiroshima: sull’utilitaria jap debutterà infatti la propulsione full-hybrid. La piccola giapponese sarà equipaggiata con un motore benzina tre cilindri 1.490 cc da 93 CV, abbinato a un'unità elettrica da 80 CV, per una potenza totale di sistema di 116 CV. Con queste specifiche Mazda2 Hybrid scatterà da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi, raggiungendo una velocità massima di 175 km/h. Stando a quanto dichiarato dalla Casa, nel ciclo combinato WLTP, i consumi di Mazda2 Hybrid si attestano intorno ai 4,0-3,8 l/100 km, con emissioni di CO2 di 93-87 g/km.

SINERGIA VINCENTE All'avvio, l’auto parte in modalità EV (Electric Vehicle), offrendo uno spunto rapido e silenzioso. Durante la marcia, il motore a benzina e quello elettrico lavorano in simbiosi per garantire prestazioni ottimali e la migliore efficienza possibile a livello di consumi. In decelerazione e in frenata l'energia cinetica non viene dissipata, ma immagazzinata dal sistema full-hybrid in un’apposita batteria. La carica degli accumulatori viene gestita autonomamente dall’auto, tramite un generatore azionato dal motore termico, eliminando così necessità di ricaricare il sistema da una sorgente di energia esterna.

COLLABORAZIONE CON TOYOTA Mazda2 Hybrid 2022 con il suo passo di 2,56 metri accoglie a bordo fino a quattro adulti e dispone di un bagagliaio da 286 litri, con schienale in posizione eretta. In Europa arriverà in tre allestimenti: Pure, Agile e Select con prezzi ancora tutti da definire. Mazda2 Hybrid è frutto dalla collaborazione tra Mazda Motor Corporation e Toyota Motor Corporation (qui il nostro approfondimento). Mazda2 Hybrid ricopre un ruolo di vitale importanza per il costruttore di Hiroshima, inserendosi alla perfezione nel processo di sviluppo tecnologico del Gruppo. Mazda - in linea con gli Accordi di Parigi - punta infatti a ridurre del 50% le emissioni medie di CO2 entro il 2030 per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

