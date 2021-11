Quasi a consolarci della nuova Mazda CX-50 presentata giusto ieri, bellissima, ma solo per gli USA, sono sfuggite in Rete le prime foto spia della Mazda CX-60: modello a 5 posti, ma ancora più grande, che la Casa di Hiroshima distribuirà anche in Europa. Una coppia dei nuovi SUV è stata avvistata mentre veniva filmata per realizzare il materiale promozionale e nella nostra gallery potete vedere due screenshot del video pubblicato su YouTube (e poi rimosso) da CSK Review Channel.

Mazda CX-50, il nuovo SUV per gli USA

UN VOLTO NUOVO Fiancate meno muscolose, passaruota dal profilo rotondo anziché squadrato mostrano che la CX-60 ha uno spirito meno fuoristradistico e meno grintoso rispetto alla CX-50 (foto sopra). E anche rispetto alla CX-5 sembrano esserci differenze quasi filosofiche, in quanto il frontale appare meno slanciato, per quanto lasciano vedere gli scatti attuali: meno in linea con lo stile Kodo tipico del Marchio.

Due Mazda CX-60 2022 impegnate nelle riprese di uno spot - da Youtube@CSK Review Channel

MOTORI PER TUTTI I GUSTI Nell'immagine con le due auto affiancate si apprezza la differente finitura della calandra, con la CX-60 bianca dal frontale cromato e la rossa - forse in allestimento più sportivo - dai grintosi profili neri. Mazda CX-60 sarà affiancata in Europa dalla Mazda CX-80 a 7 posti. Stando ai rumor attuali, la proposta dei motori potrebbe comprendere 4 cilindri a benzina o Diesel mild hybrid, un quattro cilindri benzina plug-in hybrid e un nuovo sei cilindri in linea anch'esso con elettrificazione mild-hybrid a benzina.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/11/2021