Novità auto

PRESTO IN ITALIA Alcuni giorni fa vi avevamo stuzzicato con alcune foto inedite di Mazda CX-5 2022, oggi arriva la conferma che la versione aggiornata del maxi-SUV di Hiroshima presto sbarcherà in Italia. Le principali novità di Mazda CX-5 2022 includono: l’introduzione della modalità di guida Mi-Drive, uno stile rivisitato, allestimenti più differenziati, alcuni miglioramenti in abitacolo e un’offerta di dotazioni di sicurezza ancor più generosa.

Mazda CX-5 2022: 3/4 anteriore

3X1 Il frontale di CX-5 2022 (qui la nostra prova della Model Year 2021) si conferma possente e audace, con la calandra contraddistinta da alette tridimensionali maggiorate. La fanaleria anteriore e posteriore è stata ridisegnata, mentre per la carrozzeria è stata aggiunta la nuova tinta Zircon Sand. L’allestimento Newground si distingue per le finiture color argento nella parte inferiore dei paraurti e delle porte, specchietti retrovisori neri, accenti verde lime sulla calandra e cerchi in lega da 19 pollici con intagli neri. L’interno abbina rivestimenti scamosciati con cuciture e bocchette di climatizzazione in verde lime. La versione Homura offre poi finiture dedicate in nero lucido per la calandra, le alette, le sezioni inferiori dei paraurti, i passaruota, le modanature delle porte e gli specchietti retrovisori esterni. I cerchi in lega da 19 pollici sono in tinta nera metallizzata mentre gli accenti della calandra sono rossi. Rosse anche le cuciture sulla pelle nera dei sedili, del volante, della leva del cambio e dei pannelli delle portiere. Infine, la Signature (High+ in Europa) si presenta con un look esterno monocolore che mette in risalto le forme dinamiche del Kodo design. La colorazione argento lucido dei cerchi in lega da 19 pollici esalta poi le proporzioni dell’auto, mentre all’interno ritroviamo la morbidezza della pelle Nappa e la lussuosa trama delle venature in legno.

Mazda CX-5 2022: interni

PIÙ TECNOLOGICA... L’abitacolo della CX-5 2022 dispone ora di un alloggiamento per la ricarica wireless induttiva dello smartphone. Aggiornata anche la gamma dei sistemi di sicurezza di guida i-Activsense, che ora comprende: il Cruising & Traffic Support (CTS), Il sistema CTS (supporto alla marcia in colonna) che riduce l’affaticamento del conducente assistendolo con acceleratore, freno e sterzo in caso di ingorghi e traffico pesante. Infine, migliorati anche i fari anteriori a LED adattivi per una gestione più precisa della distribuzione dinamica del fascio luminoso (qui il nostro approfondimento sulla tecnologia di CX-5 2021).

Mazda CX-5 2022: laterale

...E INTUITIVA Ma non è tutto! Su CX-5 2022 debutta il selettore di guida Mi-Drive (Mazda intelligent Drive), che consente al guidatore di scegliere la modalità di guida più appropriata da un semplice comando sulla console. Inoltre, alcuni allestimenti che dispongono della trazione integrale i-Activ AWD godono della modalità Off-Road, che rende la guida più semplice e intuitiva sui fondi sterrati e sdrucciolevoli. Con la nuova generazione della Skyactiv-Vehicle Architecture di Mazda, sono state aggiornate la scocca, le sospensioni e i sedili, così da migliorare il comfort e ridurre l’affaticamento. Mazda CX-5 Model Year 2022 arriverà in Italia entro fine anno, con listino prezzi ancora tutto da svelare.

Listino Mazda CX-5

Allestimento CV / Kw Prezzo CX-5 2.0 Skyactiv-G Business 165 CV 2WD 165 / 121 33.150 € CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 CV Business 2WD 150 / 110 35.650 € CX-5 2.0 Skyactiv-G Homura 165 CV 2WD 165 / 121 36.800 € CX-5 2.0 Skyactiv-G Exclusive 165 CV 2WD 165 / 121 37.950 € CX-5 2.0 Skyactiv-G Signature 165 CV 2WD 165 / 121 39.100 € CX-5 2.0 Skyactiv-G Homura 165 CV AWD 165 / 121 39.100 € CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 CV Homura 2WD 150 / 110 39.300 € CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 CV Exclusive 2WD 150 / 110 40.450 € CX-5 2.0 Skyactiv-G Exclusive 165 CV AWD 165 / 121 40.900 € CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 CV Signature 2WD 150 / 110 41.600 € CX-5 2.0 Skyactiv-G Signature 165 CV AWD 165 / 121 42.050 € CX-5 2.5 Skyactiv-G Homura AWD 194 CV automatica 194 / 143 42.500 € CX-5 2.2 Skyactiv-D Homura 184 CV AWD 184 / 135 42.600 € CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 CV Exclusive 2WD automatica 150 / 110 42.600 € CX-5 2.2 Skyactiv-D 150 CV Signature 2WD automatica 150 / 110 43.750 € CX-5 2.5 Skyactiv-G Exclusive AWD 194 CV automatica 194 / 143 44.300 € CX-5 2.2 Skyactiv-D Exclusive 184 CV AWD 184 / 135 44.400 € CX-5 2.5 Skyactiv-G Signature AWD 194 CV automatica 194 / 143 45.450 € CX-5 2.2 Skyactiv-D Signature 184 CV AWD 184 / 135 45.550 € Carica altri 13 allestimenti