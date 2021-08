INDIZI SEGRETI Estate bollente in Casa Mazda! Non sono bastate le indiscrezioni sul Wankel alimentato a idrogeno. Nelle ultime ore, infatti, il Costruttore giapponese ha mandato letteralmente in visibilio i tanti appassionati sparsi per il mondo, depositando il logo di una ''R'' stilizzata e un badge triangolare che rievoca proprio il suo celebre motore rotativo. Indizi molto interessanti, che lasciano presagire diversi interrogativi. Mazda è davvero al lavoro sull’erede della mitica RX-8? Presto assisteremo al ritorno del rotativo Wankel? Magari alimentato a idrogeno e in veste “elettrificata”? Andiamo con ordine e cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

ELETTRIFICAZIONE Oltre a quanto detto poc’anzi, secondo il sito giapponese Hatena Blog (che ha pubblicato in anteprima immagini e loghi), Hiroshima avrebbe registrato legalmente otto nuovi badge. Alcuni di questi sembrano proprio confermare le voci di un revival in grande stile del Wankel. A ben guardare, potrebbe trattarsi di marchi per allestimenti di modelli già esistenti o per edizioni speciali ancora da svelare. Quattro di essi però sono indubbiamente legati al sistema propulsivo elettrificato e-SKYACTIV: ''e-SKYACTIV R-Energy'', ''e-SKYACTIV R-HEV'', ''e-SKYACTIV R-EV''. A tutto ciò si aggiunge un logo dedicato che ricorda, senza ombra di dubbio, un rotore Wankel con tanto di lettera ''e'' integrata al suo interno.

WANKEL A IDROGENO? Quel logo “R” di cui abbiamo parlato in apertura potrebbe quindi ricollegarsi ai tre sistemi propulsivi elettrificati citati qui sopra. Come indicano chiaramente i suffissi, R-HEV ed R-EV designano modelli ibridi e puramente elettrici, ma la variante ''R-Energy'' rimane un vero mistero. Che sia questa la versione che riporterà in auge il Wankel a idrogeno di cui abbiamo parlato alcuni giorni fa? D’altro canto la lettera “R” potrebbe anche essere riservata a un nuovo modello ad alte prestazioni. Che si tratti dell’erede della tanto attesa RX-8, magari con un rotativo a idrogeno e con qualche aiutino elettrico? Così facendo sarebbe spiegato il perché di quella “e” inserita all’interno del logo a forma di Wankel. Una cosa è certa, solo il tempo svelerà le sorprese che Mazda ha in serbo per i prossimi mesi.