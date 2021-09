Sfuggono in Rete le foto di una nuova Mazda CX-5 2022: ecco come dovrebbe cambiare. Le anticipazioni su dotazioni e tecnologia

Nel 2021 Mazda CX-5 si è presentata arricchita nei contenuti (qui la prova) e per il SUV giapponese si parla da tempo di una nuova generazione di motori a 6 cilindri in arrivo già nel 2022. Ma prima, molto prima, debutterà un restyling che rappresenterà il canto del cigno dell'attuale piattaforma: in attesa di un'architettura tutta nuova adatta, presumibilmente, anche alla realizzazione di una versione 100% elettrica.

COME CAMBIA La nuova Mazda CX-5 2022 che vedete nelle foto spia dovrebbe debuttare in Giappone a dicembre 2021, con gli ordini per l'attuale versione che si sono chiusi già ad agosto. Le modifiche principali introdotte dal restyling riguardano il frontale, dove il fregio cromato che separava le luci e la griglia anteriore dal fascione ora si restringe, mentre la calandra diventa più grande.

Nuova Mazda CX-5 2022, vista posteriore

ISPIRATA ALLA CX-30 I fari a appaiono più stretti e la tecnologia dei proiettori adattivi a LED dovebbe essere evoluta con un maggior numero di elementi pilotati: da 12 a 20. Anche le luci secondarie dovrebbero guadagnare la tecnologia LED e spariscono gli antinebbia dal fascione anteriore. Lo stile, in generale, richiama più da vicino quello della compatta Mazda CX-30. Luci e fascione nuovi anche al posteriore.

INTERNI E TECNOLOGIE I rumor fanno cenno a due nuovi set di cerchi da 17 e 19 pollici, così come di due nuove tinte: tra cui la Platinum Quartz. che vedete nelle foto, e Zircon Sand Metallic. Le foto trapelate in Rete non mostrano gli interni, per i quali si parla comunque di sedili anteriori rivisti e della conferma del display da 10,25 pollici a centro plancia già introdotto con CX-5 2021, e il sistema di assistenza alla guida della CX-5 attuale dovrebbe essere rimpiazzato da quello in uso su Mazda CX-30. Resta da vedere se e quali differenze potranno esserci sugli esemplari destinati all'Europa, per i quali specifiche e allestimenti potrebbero cambiare.

